En medio del renacimiento mediático de la Fórmula 1, impulsado en gran parte por la narrativa del streaming y la irrupción de nuevas figuras en el paddock, la saga de videojuegos de EA Sports y Codemasters enfrenta cada temporada el duro escrutinio de una base de jugadores que no perdona.

Este año, la franquicia tomó una decisión atípica: en lugar de obligarnos a pasar por caja por un título completamente nuevo, la apuesta fue usar EA Sports F1 25 como una plataforma base a la cual se le añade un inédito DLC de pago para cubrir la siguiente temporada.

La pregunta que cae de cajón es si esta movida realmente se justifica. Revisemos los argumentos técnicos y la experiencia al volante.

El DLC 2026 de F1 25

Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?

F1 25 ya era una entrega de corte continuista pero que afinaba detalles clave. La incorporación de la tecnología LiDAR en cinco nuevos circuitos le daba a la pista una fidelidad notable: cada bache y cada peralte en trazados como Miami o Suzuka repercute de forma directa en la respuesta del monoplaza.

El añadido de poder correr las pistas en sentido inverso era, también, una rareza que refresca bastante el tedio de la repetición.

Desde el punto de vista del contenido, las aproximadamente seis horas que ofrece Braking Point 3 y la división de roles en Mi Equipo 2.0 (separando al fin las responsabilidades de piloto y propietario) aportaron una profundidad narrativa y de gestión que se agradece.

Sin embargo, no hablamos de un juego exento de problemas. Aunque las animaciones faciales mejoraron, los humanos en el paddock siguen pareciendo de una generación pasada en comparación con el brillante fotorrealismo del asfalto y la carrocería.

Además, al momento de conducir sin asistencias, la física todavía arrastra problemas -por así llamarlos- endémicos de la saga: en ocasiones, el monoplaza se siente desconectado de la pista, con una extraña sensación de “flotabilidad” que atenta contra el rigor de la simulación.

¿Vale la pena F1 25: 2026 Season Pack?

Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?

El verdadero punto de inflexión es el “2026 Season Pack”. Cambiar el modelo de un lanzamiento a precio completo por una expansión plantea un precedente interesante para los juegos deportivos (FC, por ejemplo, tiene entregas “nuevas” cada año y un agresivo modelo de micropagos).

En 2026 la Fórmula 1 actual atraviesa un cambio de reglamento técnico, con vehículos más ligeros, aerodinámica modificada y un nuevo modo de sobrepaso para carreras más tácticas. Que EA Sports haya decidido adaptar esta nueva era de la categoría reina a través de un DLC para F1 25 es, en el fondo, una movida sensata.

¿Vale la pena la inversión? Si ya desembolsaste dinero en F1 25, la compra de este DLC tiene todo el sentido lógico y económico frente a la alternativa de pagar $70 dólares nuevamente por “menús repintados”.

La expansión permite vivir la transición a las nuevas regulaciones sin las pretensiones de venderte un juego desde cero. EA Sports F1 25 y su DLC 2026 establecen un modelo de distribución mucho más honesto y respetuoso con el bolsillo del jugador recurrente .

Es un simulador con todas las de la ley que entendió, por primera vez en mucho tiempo, que a veces es mejor afinar el motor que ya tienes en vez de intentar vender uno nuevo .

Si EA Sports y Codemasters aprovecharon el salto reglamentario de 2026 para lanzar un Season Pack de pago en F1 25, una decisión coherente con la magnitud de los cambios técnicos de la categoría y con el valor de reutilizar una base sólida en vez de vender una secuela anual, la mayor diferencia del DLC proviene de cómo se comportan los monoplazas y cuánto control tienes sobre ellos .

Los usuarios que usen volantes de simulación notarán un real cambio en la conducción de estos vehículos más ligeros y pequeños, con aerodinámica activa de vanguardia para una conducción más receptiva, con adelantamientos oportunos y batallas intensas rueda a rueda.

F1 25: 2026 Season Pack está a la venta desde este mes, requiere tener instalado F1 25 y tiene un precio de 24,99 dólares en PC y 29,99 dólares en consolas. EA vende un bundle que incluye el juego base por 49,99 dólares.