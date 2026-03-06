Así arranca la F1 2026: Nuevos autos, motores y equipos... y también incertidumbre

La Fórmula Uno levanta el telón de su temporada 2026 este fin de semana en Melbourne, con el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park. La jornada comenzó este viernes con los primeros entrenamientos libres, marcando el inicio de un campeonato que abre una nueva era reglamentaria y en el que el objetivo del resto de la parrilla será destronar al vigente campeón, Lando Norris, y al equipo dominante de la temporada pasada, McLaren.

El piloto británico inicia el año como defensor del título tras imponerse en 2025 en una intensa lucha con Max Verstappen y su propio compañero de equipo, Oscar Piastri. McLaren también llega como campeón de constructores, aunque desde el propio equipo han reconocido que el inicio de temporada podría ser más competitivo de lo esperado frente a rivales como Mercedes o Ferrari.

A la parrilla de salida se suman dos nuevos equipos: Cadillac y Audi. Si bien no se esperan resultados inmediatos para ellos, el peso histórico de sus nombres los obliga a demostrar avances constantes.

Una nueva era técnica

La temporada 2026 marca uno de los mayores cambios reglamentarios de las últimas décadas. Las nuevas unidades de potencia aumentan el peso de la energía eléctrica en el rendimiento del monoplaza, con una distribución cercana al 50% entre combustión y energía eléctrica, lo que obliga a los pilotos a gestionar la batería y la recuperación de energía con mucha mayor precisión.

Las unidades de potencia mantendrán el V6 turbo híbrido, pero con un rol mucho mayor del motor eléctrico. El combustible de cada vehículo será 100% sostenible, que no quemará carbono fósil nuevo. Será proveniente de fuentes no alimentarias, residuos generales o del carbono capturado de la atmósfera.

A esto se suman importantes modificaciones aerodinámicas y de diseño. Los nuevos autos son más cortos, más estrechos y ligeros. Su peso se reducirá en 30 kg, hasta los 768 kg, mientras que su longitud se verá reducida en 200 mm y su anchura en 100 mm. El ancho de los neumáticos delanteros de Pirelli se reducirá 25 mm y 30 mm en los traseros.

Uno de los cambios más relevantes será la eliminación del DRS. En su reemplazo debutará un sistema de aerodinámica activa (overdrive), con alerones delantero y trasero capaces de cambiar su configuración según la fase de la vuelta (el modo X para las rectas, modo Z para curvas).

Los propios pilotos han advertido que la adaptación será compleja. Algunos, como Lewis Hamilton, han señalado que esta transición podría convertirse en una de las más exigentes que haya enfrentado la categoría.

Una pretemporada con más preguntas que certezas

Los test de invierno dejaron un panorama abierto. Diversos análisis apuntan a que Mercedes y Ferrari podrían haber dado un paso adelante en rendimiento, mientras que McLaren y Red Bull buscarán mantenerse en la lucha desde el inicio del campeonato.

Esa incertidumbre también se traslada al campeonato en general, ya que el cambio de reglamento suele alterar el orden competitivo entre escuderías. Los propios pilotos admiten que podría tomar varias carreras comprender plenamente el comportamiento de los nuevos monoplazas.

Dudas logísticas en el calendario

La temporada también se desarrolla bajo un contexto internacional complejo. La escalada del conflicto entre Estados Unidos-Israel e Irán ha generado inquietud sobre algunas citas del calendario en Medio Oriente, especialmente Bahrein y Arabia Saudita, previstas para abril. Aunque por ahora el campeonato arranca sin modificaciones, la situación sigue siendo monitoreada por los organizadores.

Los equipos y pilotos 2026

McLaren

Lando Norris

Oscar Piastri

Ferrari

Charles Leclerc

Lewis Hamilton

Red Bull

Max Verstappen

Isack Hadjar

Aston Martin

Fernando Alonso

Lance Stroll

Mercedes

George Russell

Andrea Kimi Antonelli

Alpine

Pierre Gasly

Franco Colapinto

Haas

Oliver Bearman

Esteban Ocon

Williams

Alexander Albon

Carlos Sainz

Racing Bulls

Liam Lawson

Arvid Lindblad

Cadillac

Valtteri Bottas

Sergio Pérez

Audi

Nico Hülkenberg

Gabriel Bortoleto

Calendario 2026