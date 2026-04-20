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    Revisa cuándo llegará la devolución de impuestos, según la fecha de la declaración de renta

    Actualmente se mantiene habilitado el segundo periodo que permite realizar el trámite. En tanto, las declaraciones realizadas desde el viernes tendrán una nueva fecha de pago.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Comienza el segundo plazo para realizar la declaración de renta: ¿Cuándo llegará el próximo pago? Foto referencial de archivo DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Actualmente se mantiene habilitado el segundo trámite para realizar la Operación Renta 2026, que considera un calendario de pagos en función de la fecha en que se envié la declaración.

    La fecha actual abarca hasta este jueves 23 de abril, por lo que quienes concreten su gestión en los próximos días contarán con su depósito el 15 de mayo.

    En tanto, el viernes 24 iniciará el tercer periodo para declarar renta, que tiene programada la devolución para el 27 de mayo.

    Dichos plazos corresponden a depósitos, mientras que los pagos mediante cheque estarán disponibles desde el 29 de mayo.

    Quiénes deben hacer la declaración de renta

    La declaración de renta se realiza en el sitio del SII, donde se requiere ingresar con Clave Tributaria o Clave Única.

    Desde el SII se recuerda que deben realizar la declaración de renta de este año quienes se encuentren en las siguientes situaciones:

    • Con ingresos anuales superiores a $11.265.804, salvo que correspondan a sueldos de un solo empleador
    • Si se tuvo más de un empleador o pagador
    • Trabajadores a honorarios que buscan optar a la cobertura parcial de cotizaciones previsionales
    • Quienes solicitaron el Préstamo Solidario de 2021, donde esta Operación Renta cuenta con el cálculo y pago de la última cuota
    • Quienes crearon un emprendimiento en 2025 y recibieron ingresos por venta de productos o prestación de servicios
    • Todas las empresas

    Además, se permite presentar la declaración, pese a no estar obligado, si se busca acceder a un beneficio tributario, como la rebaja de intereses por dividendos hipotecarios o el crédito por gastos en educación.

    Más sobre:SIIDeclaraciónDeclaración de rentaOperación RentaOperación Renta 2026DevoluciónDevolución de impuestosCalendarioPlazos

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