Revisa cuándo llegará la devolución de impuestos, según la fecha de la declaración de renta

Comienza el segundo plazo para realizar la declaración de renta: ¿Cuándo llegará el próximo pago? Foto referencial de archivo

Actualmente se mantiene habilitado el segundo trámite para realizar la Operación Renta 2026, que considera un calendario de pagos en función de la fecha en que se envié la declaración.

La fecha actual abarca hasta este jueves 23 de abril, por lo que quienes concreten su gestión en los próximos días contarán con su depósito el 15 de mayo.

En tanto, el viernes 24 iniciará el tercer periodo para declarar renta, que tiene programada la devolución para el 27 de mayo.

Dichos plazos corresponden a depósitos, mientras que los pagos mediante cheque estarán disponibles desde el 29 de mayo.

📌 Organiza tu Operación Renta: anota las fechas clave y recuerda que la devolución, si corresponde, depende del período de declaración, no de un día específico. 🗓️ Revisa el calendario en https://t.co/5PDZieBGPt #OperaciónRenta pic.twitter.com/6KH7uKa4Z0 — SII (@SII_Chile) April 1, 2026

Quiénes deben hacer la declaración de renta

La declaración de renta se realiza en el sitio del SII, donde se requiere ingresar con Clave Tributaria o Clave Única.

Desde el SII se recuerda que deben realizar la declaración de renta de este año quienes se encuentren en las siguientes situaciones:

Con ingresos anuales superiores a $11.265.804, salvo que correspondan a sueldos de un solo empleador

Si se tuvo más de un empleador o pagador

Trabajadores a honorarios que buscan optar a la cobertura parcial de cotizaciones previsionales

Quienes solicitaron el Préstamo Solidario de 2021, donde esta Operación Renta cuenta con el cálculo y pago de la última cuota

Quienes crearon un emprendimiento en 2025 y recibieron ingresos por venta de productos o prestación de servicios

Todas las empresas

Además, se permite presentar la declaración, pese a no estar obligado, si se busca acceder a un beneficio tributario, como la rebaja de intereses por dividendos hipotecarios o el crédito por gastos en educación.