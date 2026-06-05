El video con el que Cristiano Ronaldo le mete miedo a la Roja antes de su duelo contra Portugal

Este sábado la Roja se enfrenta a Portugal. El equipo que dirige Nicolás Córdova será uno de los últimos examinadores antes del Mundial para la escuadra que encabeza nada menos que Cristiano Ronaldo, en un duelo que se disputará en el Estadio Nacional do Jamor, ubicado en la localidad de Oeiras.

En las últimas horas ambos elencos ajustan sus tácticas para este compromiso. En ese contexto, la selección lusa liberó un video de sus entrenamientos en el que es protagonista CR7.

A la exestrella de Real Madrid y Manchester United se le aprecia practicando tiros libres. De hecho, en sus intentos clavó cuatro disparos en la portería, los que festejó con gestos y gritos, casi como si se tratara de un partido real.

😯 1 minuto y 11 segundos para alucinar.



🇵🇹 @Cristiano y Portugal están listos para el Mundial.



Vía: 'Portugal' pic.twitter.com/oqeIDEb26T — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 5, 2026

La preparación chilena

En tanto, la Roja alista el partido contra Portugal sabiendo que se medirá ante uno de los candidatos en la próxima Copa del Mundo que se efectuará en México, Canadá y Estados Unidos.

Así lo dejó en claro Nicolás Córdova en la conferencia de prensa de este jueves: “Sabemos que es un partido muy difícil, pero la única manera de poder volver a competir a alto nivel en competencias oficiales es jugar este tipo de partidos, para que los jugadores se vayan acostumbrando a otras velocidades y a espacios más reducidos”.

En tanto, la formación con la que practicó Chile durante esta semana fue con Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Iván Román y Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Lautaro Millán y Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia.

Cabe destacar que luego del encuentro ante Cristiano Ronaldo y compañía, la Selección se enfrentará ante Congo el martes, en su segundo compromiso amistoso en Europa.