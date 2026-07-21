SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos

    El artista vuelve al país con un repertorio consolidado y materializando una serie de hits desde los inicios de la irrupción del catálogo urbano.

    Por 
    Equipo de Culto
    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos

    Ozuna, uno de los nombres fundamentales del panorama de la música urbana global, regresará a Chile para presentarse en el Movistar Arena el próximo 24 de septiembre en el marco de Una Aventura World Tour.

    El cantautor puertorriqueño, reconocido por moldear el sonido del reggaetón y el trap latino contemporáneo, llega en un momento de madurez artística marcado por la búsqueda de sus raíces sonoras y un prolífico ritmo de lanzamientos en las plataformas digitales.

    El concierto se enmarca dentro de su etapa actual de evolución, denominada por el propio artista como el regreso de “Ozuna Prime”. Este concepto se ve reflejado de forma directa en sus estrenos más recientes, donde destaca el sencillo Una Aventura, propuesta de reggaetón melódico y romántico que recupera la fórmula clásica que lo llevó a la fama internacional y que ya alcanzó la posición #1 en listas. A este éxito se suma Mi Yo De Antes, una pieza más íntima enfocada en el desamor y la identidad que ha acumulado millones de reproducciones a pocos días de su salida, complementando la propuesta de su reciente álbum de estudio Stendhal (2025).

    El repertorio de la noche equilibrará estas novedades con el extenso catálogo de éxitos que el artista ha construido desde su despegue definitivo en 2016 con La Ocasión. Los asistentes podrán repasar hitos de su discografía como Odisea (2017) —producción que hizo historia al mantenerse 46 semanas consecutivas en el número 1 de la lista Billboard Top Latin Albums—, Aura (2018), ENOC (2020) y Cosmo (2023). La presentación en Santiago también revisitará los himnos globales que lo consolidaron en el circuito internacional, incluyendo colaboraciones masivas como Taki Taki, Criminal, China y Te Boté (Remix).

    ¿Entradas? Preventa Exclusiva Banco de Chile, miércoles 22 de julio al mediodía.

    Venta General el viernes 24 de julio, también al mediodía. Todo a través de Puntoticket.

    Más sobre:OzunaChileMovistar Arena

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Máximo Pacecho defiende rol de Codelco y califica de error “politizar” la discusión sobre la estatal

    Jefe del Pentágono estima que el costo de la guerra contra Irán ya alcanza los 37.500 millones de dólares

    Por renuncia de defensor, tribunal reprograma inicio del juicio contra excadetes de Cobreloa acusados de violación grupal

    Kast evalúa decretar estado de excepción de catástrofe en Tierra Amarilla y Copiapó

    Las claves de los tres requerimientos de la oposición ante el TC para intentar frenar la megarreforma de Kast

    ¿Continúa la lluvia en la Región Metropolitana? Esto dice el tiempo

    Lo más leído

    1.
    Robert Powell: “Jesús de Nazaret ha perdurado 50 años y espero que perdure mucho más allá de mí”

    Robert Powell: “Jesús de Nazaret ha perdurado 50 años y espero que perdure mucho más allá de mí”

    2.
    La Odisea versus La Odisea: las diferencias y similitudes entre el el libro y la película de Christopher Nolan

    La Odisea versus La Odisea: las diferencias y similitudes entre el el libro y la película de Christopher Nolan

    3.
    Subsecretario del Deporte afirma que decisión sobre conciertos de BTS se conocerá “en los próximos días” tras retraso en entrega de informes de DG Medios

    Subsecretario del Deporte afirma que decisión sobre conciertos de BTS se conocerá “en los próximos días” tras retraso en entrega de informes de DG Medios

    4.
    Paul McCartney (y Ringo) aparece de sorpresa ante un bus de turistas que hacía un tour de The Beatles

    Paul McCartney (y Ringo) aparece de sorpresa ante un bus de turistas que hacía un tour de The Beatles

    5.
    Los nudos que aún no permiten que el Estadio Nacional se autorice para los shows de BTS

    Los nudos que aún no permiten que el Estadio Nacional se autorice para los shows de BTS

    6.
    Las mil historias de Robert Powell y Jesús de Nazaret: cuando su imagen adornó un altar en Venezuela

    Las mil historias de Robert Powell y Jesús de Nazaret: cuando su imagen adornó un altar en Venezuela

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    ¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day? Preventas ya están disponibles

    ¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day? Preventas ya están disponibles

    Chilquinta confirma compensación para clientes por cortes de luz: ¿Cómo recibir desde $40 mil?

    Chilquinta confirma compensación para clientes por cortes de luz: ¿Cómo recibir desde $40 mil?

    Temblor hoy, martes 21 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 21 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Por renuncia de defensor, tribunal reprograma inicio del juicio contra excadetes de Cobreloa acusados de violación grupal
    Chile

    Por renuncia de defensor, tribunal reprograma inicio del juicio contra excadetes de Cobreloa acusados de violación grupal

    Kast evalúa decretar estado de excepción de catástrofe en Tierra Amarilla y Copiapó

    Las claves de los tres requerimientos de la oposición ante el TC para intentar frenar la megarreforma de Kast

    Máximo Pacecho defiende rol de Codelco y califica de error “politizar” la discusión sobre la estatal
    Negocios

    Máximo Pacecho defiende rol de Codelco y califica de error “politizar” la discusión sobre la estatal

    SNA actualiza balance y ahora habla de alza en los precios de los alimentos por problemas en la distribución por lluvias

    Ministro Quiroz celebra despacho de la megarreforma: “Ya veremos qué es lo que pasa con las otras normas”

    ¿Continúa la lluvia en la Región Metropolitana? Esto dice el tiempo
    Tendencias

    ¿Continúa la lluvia en la Región Metropolitana? Esto dice el tiempo

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Separado del plantel y con su futuro como interrogante: el silente regreso de Lionel Messi a Argentina tras el Mundial
    El Deportivo

    Separado del plantel y con su futuro como interrogante: el silente regreso de Lionel Messi a Argentina tras el Mundial

    Se abren las inscripciones para la versión 2027 del Ironman 70.3 de Pucón

    La U revela detalles sobre el interés de un nuevo fichaje: “Van a llegar más refuerzos; es un jugador que nos interesa...”

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve
    Tecnología

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    Samsung Art Store suma obras del Louvre a sus pantallas

    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos
    Cultura y entretención

    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos

    Paul McCartney (y Ringo) aparece de sorpresa ante un bus de turistas que hacía un tour de The Beatles

    La Odisea versus La Odisea: las diferencias y similitudes entre el el libro y la película de Christopher Nolan

    Jefe del Pentágono estima que el costo de la guerra contra Irán ya alcanza los 37.500 millones de dólares
    Mundo

    Jefe del Pentágono estima que el costo de la guerra contra Irán ya alcanza los 37.500 millones de dólares

    Zelensky destituye al jefe del Ejército tras las protestas y nombra a su sustituto

    Parlamento francés aprueba una prohibición generalizada de las redes sociales para menores de 15 años

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”
    Paula

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer