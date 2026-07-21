Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos

Ozuna, uno de los nombres fundamentales del panorama de la música urbana global, regresará a Chile para presentarse en el Movistar Arena el próximo 24 de septiembre en el marco de Una Aventura World Tour.

El cantautor puertorriqueño, reconocido por moldear el sonido del reggaetón y el trap latino contemporáneo, llega en un momento de madurez artística marcado por la búsqueda de sus raíces sonoras y un prolífico ritmo de lanzamientos en las plataformas digitales.

El concierto se enmarca dentro de su etapa actual de evolución, denominada por el propio artista como el regreso de “Ozuna Prime”. Este concepto se ve reflejado de forma directa en sus estrenos más recientes, donde destaca el sencillo Una Aventura, propuesta de reggaetón melódico y romántico que recupera la fórmula clásica que lo llevó a la fama internacional y que ya alcanzó la posición #1 en listas. A este éxito se suma Mi Yo De Antes, una pieza más íntima enfocada en el desamor y la identidad que ha acumulado millones de reproducciones a pocos días de su salida, complementando la propuesta de su reciente álbum de estudio Stendhal (2025).

El repertorio de la noche equilibrará estas novedades con el extenso catálogo de éxitos que el artista ha construido desde su despegue definitivo en 2016 con La Ocasión. Los asistentes podrán repasar hitos de su discografía como Odisea (2017) —producción que hizo historia al mantenerse 46 semanas consecutivas en el número 1 de la lista Billboard Top Latin Albums—, Aura (2018), ENOC (2020) y Cosmo (2023). La presentación en Santiago también revisitará los himnos globales que lo consolidaron en el circuito internacional, incluyendo colaboraciones masivas como Taki Taki, Criminal, China y Te Boté (Remix).

¿Entradas? Preventa Exclusiva Banco de Chile, miércoles 22 de julio al mediodía.

Venta General el viernes 24 de julio, también al mediodía. Todo a través de Puntoticket.