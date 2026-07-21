Los nudos que aún no permiten que el Estadio Nacional se autorice para los shows de BTS

Están anunciados desde el lejano 27 de marzo, la venta de entradas empezó el 10 de abril y ya se han despachado casi 200 mil boletos que certifican funciones agotadas. Pero, pese a todo ello, como una cruel y paradojal incertidumbre, los recitales de BTS en el Estadio Nacional anunciados para el 14, 16 y 17 de octubre aún están en compás de espera, detonando los nervios y el insomnio de su fiel fanaticada agrupada en la comunidad Army.

Hace un par de semanas, el Instituto Nacional del Deporte (IND) informó que no autorizaba el coliseo de Ñuñoa para el espectáculo, debido a razones técnicas, ya que el plan en cuestión de los organizadores -la productora DG Medios- no aseguraba el cuidado del césped ni la realización con normalidad de otros eventos anteriores y posteriores, como encuentros de Universidad de Chile, la Selección chilena y el cierre de la próxima Teletón. La propia ministra del Deporte, Natalia Duco, dijo en una entrevista televisiva que la empresa había puesto las localidades a la venta sin tener resuelto el contrato de arriendo del lugar, lo que, según agregó, era una práctica frecuente de las promotoras de música.

Ministra Natalia Duco explicó decisión de no autorizar el Estadio Nacional para conciertos de BTS.

Sin embargo, días después, desde el propio IND aseguraron que le habían dado la oportunidad a DG Medios para presentar una nueva planificación técnica que no estropeara la cancha y que permitiera el desarrollo habitual del calendario deportivo, acreditando la distribución de cargas, el sistema de protección del césped, la operación de montaje y desmontaje, y el plan de mitigación para recuperar el reducto. Ello permitiría aprobar las fechas para el sitio ñuñoíno y, por supuesto, hacer respirar aliviadas a su numeroso contingente de seguidoras y seguidores.

El retraso

Tal anuncio se realizó el pasado domingo 5 de julio. Según dijo este lunes 20 el subsecretario del Deporte, Andrés Otero, ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, DG Medios se habría retrasado en entregar tales documentos: recién fueron despachados la semana pasada, pese a que el gobierno los había requerido a comienzos de julio para revisar la viabilidad del montaje.

Según explicó, esa documentación era indispensable para determinar el impacto del escenario sobre el patrimonio deportivo del lugar y evaluar el plan de recuperación del césped tras los recitales.

“Esos informes no llegaron a tiempo, llegaron tarde. De hecho, recién llegaron la semana pasada y, ante la llegada de esos informes, que hoy día están siendo evaluados, se ha atrasado un poco el tema por la contingencia del temporal, pero están siendo evaluados y nos tienen en las condiciones de en los próximos días confirmar una definición final respecto de este concierto”, sostuvo.

Concentrados en el temporal

Ese último punto también es fundamental: con el ministerio y gran parte del gobierno concentrado en el temporal que desde la semana pasada golpea al país, la posibilidad de destrabar el conflicto por BTS no ha recibido hasta ahora una atención más permanente.

Otero insistió además en que el objetivo del Ejecutivo no es impedir la realización de espectáculos masivos, sino compatibilizarlos con el uso deportivo del Nacional. “Para nosotros como Ministerio del Deporte es un desafío poder hacer coexistir la actividad deportiva, que es muy importante, con la cultural”, puntualizó.

En otro ítem, hay un nudo que todavía existe con respecto al conflicto y del que no ha habido mayor claridad, entorpeciendo también los acercamientos. Durante la sesión, el subsecretario respondió a los cuestionamientos por la venta anticipada de entradas para los conciertos. Consultado por los diputados, confirmó que cuando comenzó la comercialización de los boletos para la cita de BTS, no existía contrato ni autorización para utilizar el Estadio Nacional.

“Cuando se pregunta si estaba el contrato o la autorización del Estadio Nacional para vender las entradas, la respuesta tajante es no”, aseveró.

BTS

Sin embargo, el 27 de marzo pasado, Carlos Geniso, representante legal de DG Medios, llegó hasta el Ministerio del Deporte para negociar por los conciertos del conjunto asiático en el Nacional. Ese día, según publicó The Clinic, Duco y el productor se dieron la mano para sellar un preacuerdo, lo que habría dado por entendido que el estadio se facilitaba para los recitales y que, por consecuencia, se podía empezar con el proceso de comercialización de entradas.

Algunas productoras nacionales consultadas para este tema argumentan que tal proceso es habitual cuando se negocia un concierto, llegando a preacuerdos que dejan para los días posteriores la entrega de documentos finales y definitivos que permitan cerrar el arriendo de un recinto.

Eso sí, desde el Ministerio del Deporte han insistido que los espectáculos de BTS se pusieron en venta sin contar con el arriendo resuelto del coliseo.

Qué dicen los productores de conciertos

Jorge Ramírez, Presidente de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC), estuvo también presenta en el encuentro en la Cámara y dice que la misión de la entidad fue poner en contexto la forma en que se ocupa el Nacional y las mejoras que se requieren para su uso, con el propósito de evitar situaciones como las de BTS.

“Reiteramos que somos una industria responsable y que no vendemos tickets con lugares que no arrendamos y con artistas que no tenemos”, subraya Ramírez.

Por otro lado, la Comisión de Cultura aprobó por unanimidad una solicitud de oficio impulsada por el diputado Alejandro Bernales (PL) para que los conciertos de los surcoreanos sí se realicen en el reducto.

“Es una buena noticia que desde la Comisión de Cultura se haya aprobado el oficio que propusimos, donde solicitamos que el Ministerio del Deporte respete que el concierto de BTS en Chile se haga en el Estadio Nacional. La voluntad de la Comisión de Cultura es que se haga en ese recinto porque, por las condiciones, por la calidad del espectáculo, ese es el único lugar donde se puede realizar este concierto”, celebró el parlamentario.

“Nosotros esperamos que lo antes posible, la ministra del Deporte se pueda manifestar y confirmar el Estadio Nacional como parte del concierto de BTS en Chile”, agregó.