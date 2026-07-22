“El Rana”: imputado por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín ingresa al penal Santiago 1 bajo máxima seguridad

Carlos Esteban Cancino Tapia, conocido como “El Rana”, ingresó la tarde de este martes al Centro de Detención Preventiva Santiago 1, luego de ser trasladado desde Valdivia bajo un amplio operativo de seguridad encabezado por Gendarmería y respaldado por diversas unidades especializadas de Carabineros.

Según información preliminar, el convoy que trasladaba al imputado ingresó a la Región Metropolitana a las 17.38 horas bajo custodia de la institución intrapenitenciaria.

El desplazamiento fue escoltado por efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), personal de Radiopatrullas y un helicóptero de la policía uniformada, que realizó vigilancia aérea durante todo el trayecto.

En paralelo, Carabineros reforzó la seguridad en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1 mediante un despliegue de personal territorial, funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) y equipos de Control de Orden Público (COP), con el objetivo de resguardar el ingreso del imputado.

Finalmente, a las 18.10 horas, se confirmó que Cancino Tapia ingresó al recinto penalsin que se registraran incidentes durante el operativo.

Prisión preventiva por el homicidio de Eugenio Naín

El traslado ocurrió luego de que el Juzgado de Garantía de Temuco decretara la prisión preventiva del imputado por su presunta participación en el homicidio del entonces cabo Eugenio Naín, ocurrido el 30 de octubre de 2020 en la comuna de Padre Las Casas, estimando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Cancino permaneció seis años prófugo hasta ser localizado y detenido el pasado 15 de julio en Valdivia.

Debido a las heridas de bala que sufrió durante el procedimiento policial, inicialmente permaneció internado bajo custodia en el Hospital Base de esa ciudad, razón por la cual su formalización había sido postergada y posteriormente realizada de manera telemática.

El tribunal fijó un plazo de 45 días de investigación, con el objetivo de que la Fiscalía concluya las diligencias pendientes tanto respecto de Cancino como del coimputado Francisco Painevilo Maldonado, detenido en abril y ya formalizado, para presentar una acusación conjunta antes del juicio oral.

Por este mismo caso, en diciembre de 2023, Luis Kallfulican Tranamil Nahuel fue condenado a 32 años de presidio.

Junto con avanzar en la causa por el homicidio del suboficial mayor Naín, el fiscal de Alta Complejidad Carlos Bustos informó que el Ministerio Público desarrolla una investigación paralela para identificar a las personas que habrían brindado refugio y apoyo a Cancino durante los seis años que permaneció prófugo.

De comprobarse esa colaboración, quienes participaron podrían enfrentar cargos por el delito de encubrimiento.

Operativo terminó con un carabinero fallecido

La captura de Cancino estuvo marcada por un intercambio de disparos con personal del GOPE, en el que resultaron heridos dos funcionarios policiales y el propio imputado.

Uno de ellos fue el cabo primero Marcos Cosme, integrante del GOPE de La Araucanía, quien recibió un disparo de gravedad y falleció días después producto de las lesiones. Como homenaje póstumo, Carabineros lo ascendió al grado de suboficial mayor.

Sus funerales se realizaron el lunes en Hualaihué, en la Región de Los Lagos, con la presencia del general director de Carabineros, Marcelo Araya, familiares del uniformado y efectivos del GOPE, quienes despidieron al funcionario caído en acto de servicio.

Además de la causa por el homicidio de Eugenio Naín, Cancino deberá responder por los delitos derivados del enfrentamiento ocurrido durante su captura, investigación que se desarrolla en forma paralela en la Región de Los Ríos.