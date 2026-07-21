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    Se pensaba que era una de las víctimas de balacera: queda en prisión preventiva sujeto imputado por homicidio en Maipú

    Se fijó un plazo de 120 días para la investigación.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La noche entre el miércoles 6 y el jueves 7 de mayo, la Fiscalía Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) se trasladó hasta el Hospital El Carmen, en Maipú, porque a su urgencia fue llevado en un automóvil un hombre chileno, de 26 años, que recibió seis impactos de bala e ingresó sin vida al centro de salud.

    En el mismo incidente hubo tres hombres más que quedaron internados con heridas de gravedad.

    Uno de los lesionados, que inicialmente se consideró una víctima de la balacera, habría sido el responsables de los disparos que provocaron el deceso de la persona que llegó muerta al hospital y los otros dos heridos.

    El sujeto, de nacionalidad chilena, fue formalizado y se estableció su prisión preventiva.

    Se le imputaron los delitos de homicidio consumado y dos homicidios frustrados.

    El fiscal ECOH Jonathan Coloma indicó que “el tribunal entendió que se dieron por acreditados los antecedentes de forma suficiente para decretar la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de 120 días”.

    “El sujeto se encontraba en prisión preventiva de forma previa, también por un hecho ocurrido en mayo de 2026, estrictamente relacionado. El imputado al momento de los hecho resulta con lesiones en sus piernas y por lo tanto es trasladado por sujetos desconocidos hasta el hospital. Una vez en el interior, personal médico logra hallar dos municiones entre sus vestimentas y da cuenta de esto al personal policial que se encontraba en el hospital y con ellos posteriormente se procede a su detención, siendo formalizado el día siguiente”, explicó el persecutor.

    Más sobre:PolicialECOHMaipúHomicidiosDelincuenciaSeguridad

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