Fiscalía de Los Ríos formalizará el viernes a Carlos Cancino por homicidio del carabinero Marcos Cosme

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Los Ríos formalizará a Carlos Esteban Cancino Tapia, alias El Rana, por su presunta responsabilidad en el crimen del cabo primero de Carabineros Marcos Javier Cosme Barquero.

La audiencia se efectuará el viernes 24 de julio, desde las 10.00 horas, ante el Juzgado de Garantía de Valdivia.

Cancino se mantuvo seis años prófugo y fue detenido el pasado 15 de julio, en la capital de Los Ríos, en el marco de la investigación por el homicidio del carabinero Eugenio Nain.

De acuerdo a los antecedentes policiales que se han dado a conocer respecto al procedimiento, en el momento en que la policía uniformada iba concretar su detención, el sujeto disparó contra los efectivos de Carabineros.

Cosme, de 32 años, funcionario del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de La Araucanía, recibió un tiro en el rostro que resultó mortal. Se mantuvo internado en estado crítico en el Hospital Base de Valdivia y su deceso se constató el 18 de julio. En forma de homenaje, Carabineros dispuso su asenso póstumo al grado de suboficial mayor.

El Rana será formalizado por el delito de homicidio contra carabinero en servicio, por la muerte de Cosme, y por los homicidios frustrados de otros dos funcionarios policiales.

Además, el imputado será formalizado por los delitos de porte y tenencia de arma de fuego, porte y tenencia de municiones y receptación, debido a que el arma de fuego que utilizó era de origen ilícito y registraba encargo por robo.

El lunes, en modalidad telemática, ante el Juzgado de Garantía de Temuco, Cancino fue formalizada por la Fiscalía de La Araucanía y se decretó su prisión preventiva por el caso del carabinero Nain.

El sujeto fue imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de homicidio de carabinero en el ejercicio de sus funciones y disparos injustificados; y los delitos frustrados de homicidio de carabinero y homicidio simple, a raíz de los hechos registrados en octubre de 2020, en la comuna de Padre Las Casas.

Por ahora se mantiene en el Hospital Base de Valdivia, recuperándose de una lesión cervical por un balazo que recibió de parte de los efectivos policiales que repelieron su ataque.