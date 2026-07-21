SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    EE.UU. concede la residencia permanente al prófugo Eduardo Bolsonaro por sus “habilidades extraordinarias”

    Eduardo Bolsonaro fue condenado hace poco más de un mes a cuatro años de cárcel, en régimen semiabierto, y a otros ocho años de inhabilitación para ocupar un cargo público por coacciones contra la justicia brasileña, en el marco de la causa por golpe de Estado contra su padre, quien cumple una pena de prisión de 27 años.

    Por 
    Europa Press
    El exdiputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Foto: Europa Press Europa Press/Contacto/Lev Radin

    El Gobierno de Estados Unidos ha concedido la residencia permanente a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y condenado a cuatro años de prisión por coacciones a la justicia, en el marco de la causa por golpe de Estado contra su padre, según ha informado el periodista brasileño Paulo Figueiredo.

    Figueiredo, persona de confianza del clan Bolsonaro y acusado por su supuesta participación en el golpe de Estado, ha dado la enhorabuena en sus redes sociales a Eduardo por la concesión de esta “green card”, nombre con el que se conoce al documento que permite residir y trabajar de manera legal en Estados Unidos.

    “¡Te lo mereces! Aquí, en la tierra de los libres, estás protegido. Seguiremos juntos luchando para que Brasil no tenga más exiliados y para que nuestro pueblo también se libere del yugo de este régimen”, ha dicho, explicando que se le ha concedido la residencia a Eduardo por sus “habilidades extraordinarias”.

    En ese sentido, Figueiredo ha dado las gracias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al resto de la administración estadounidense por haber hecho esto posible. ¡Qué lleguen más buenas nuevas!“, ha expresado este bloguero, residente en Estados Unidos y nieto del dictador brasileño João Figueiredo.

    Eduardo Bolsonaro fue condenado hace poco más de un mes a cuatro años de cárcel, en régimen semiabierto, y a otros ocho años de inhabilitación para ocupar un cargo público por coacciones contra la justicia brasileña, en el marco de la causa por golpe de Estado contra su padre, quien cumple una pena de prisión de 27 años.

    La condena sostiene que Eduardo lideró desde Estados Unidos una trama para entorpecer la causa contra su padre. Esto incluye los aranceles de Washington a las exportaciones brasileñas, la suspensión de visados para miembros del Gobierno y las sanciones al juez del Supremo y relator del caso, Alexandre de Moraes.

    Según apuntan los medios brasileños, Eduardo Bolsonaro habría solicitado esta documentación hace más de un año, pero no habría sido hasta este mes cuando se le concedió. El hijo del expresidente ha asegurado que ahora se siente “seguro” y que los “abusos” del juez De Moraes en Estado Unidos “no valen nada”.

    “Solo puedo agradecer a la administración Trump por su consideración. Seguí el proceso, cumplí con los requisitos y ahora ha llegado el resultado. Vine a Estados Unidos con la intención de pasar solo unos días y terminé teniendo que exiliarme debido a la persecución en Brasil”, ha declarado al portal Metrópoles.

    La policía recomienda su salida de la institución

    Mientras tanto, la Policía Federal ha concluido el expediente disciplinario que abrió a Eduardo Bolsonaro a finales de enero de este año por dejación de funciones y ha recomendado al Ministerio de Justicia su salida de la institución.

    Bolsonaro, que ejercía como administrativo en la delegación de la Policía en Angra dos Reis, un municipio ubicado en el suroeste de Río de Janeiro, también perdió su escaño como diputado debido a sus ausencias injustificadas en sede parlamentaria, a pesar de que intentó ejercer remotamente desde Estados Unidos.

    Después de que el Congreso diera por concluido su mandato, la Policía Federal ordenó su reincorporación a la institución, que le había concedido la licencia para ejercer como diputado, lo cual hacía desde 2015.

    Más sobre:BrasilEE.UU.Eduardo Bolsonarogreen cardPaulo FigueiredoTrumpAlexandre de MoraesMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Parlamento francés aprueba una prohibición generalizada de las redes sociales para menores de 15 años

    Compensación a municipios por contribuciones: Hacienda apuesta por nueva ley y reactivación de proyecto impulsado por Boric

    Fiscalía de Los Ríos formalizará el viernes a Carlos Cancino por homicidio del carabinero Marcos Cosme

    De destacar la aprobación del “corazón” hasta la esperanza en el TC: las reacciones políticas al despacho de la megarreforma

    Tribunal establece medidas cautelares para asaltantes que atropellaron a funcionaria PDI en la salida de un banco de San Miguel

    La amenaza de Perú en la era de Keiko Fujimori: destronar a Chile en producción de cobre

    Lo más leído

    1.
    Daniel Ortega afirma que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua y anuncia leyes para impedir el regreso de la oposición al poder

    Daniel Ortega afirma que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua y anuncia leyes para impedir el regreso de la oposición al poder

    2.
    “Aquí no volverá a haber elecciones”: Las presiones y desafíos que enfrenta Daniel Ortega tras su polémica decisión

    “Aquí no volverá a haber elecciones”: Las presiones y desafíos que enfrenta Daniel Ortega tras su polémica decisión

    3.
    Estados Unidos confirma el inicio de las operaciones para la implementación de zonas piloto en Líbano

    Estados Unidos confirma el inicio de las operaciones para la implementación de zonas piloto en Líbano

    4.
    Ludovic Slimak, paleoantropólogo francés: “El problema fundamental para los jóvenes es el colapso de su sistema de valores”

    Ludovic Slimak, paleoantropólogo francés: “El problema fundamental para los jóvenes es el colapso de su sistema de valores”

    5.
    Estados Unidos asegura que Irán está “desesperado” por negociar y avisa de que si ataca Ormuz “golpeará 10 veces más fuerte”

    Estados Unidos asegura que Irán está “desesperado” por negociar y avisa de que si ataca Ormuz “golpeará 10 veces más fuerte”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    Chilquinta confirma compensación para clientes por cortes de luz: ¿Cómo recibir desde $40 mil?

    Chilquinta confirma compensación para clientes por cortes de luz: ¿Cómo recibir desde $40 mil?

    Temblor hoy, martes 21 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 21 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Techo para Chile y BancoEstado lanzan campaña “Contigo donde más se necesite” en apoyo a las familias afectadas por el sistema frontal

    Techo para Chile y BancoEstado lanzan campaña “Contigo donde más se necesite” en apoyo a las familias afectadas por el sistema frontal

    Compensación a municipios por contribuciones: Hacienda apuesta por nueva ley y reactivación de proyecto impulsado por Boric
    Chile

    Compensación a municipios por contribuciones: Hacienda apuesta por nueva ley y reactivación de proyecto impulsado por Boric

    Fiscalía de Los Ríos formalizará el viernes a Carlos Cancino por homicidio del carabinero Marcos Cosme

    De destacar la aprobación del “corazón” hasta la esperanza en el TC: las reacciones políticas al despacho de la megarreforma

    Ministro Quiroz celebra despacho de la megarreforma: “Ya veremos qué es lo que pasa con las otras normas”
    Negocios

    Ministro Quiroz celebra despacho de la megarreforma: “Ya veremos qué es lo que pasa con las otras normas”

    Mercado de oficinas en Santiago Centro marcan punto de inflexión y sube el precio de locales comerciales

    Pablo García no ve beneficios en prohibir el pago de interés sobre interés y advierte problemas para “todo el mundo”

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico
    Tendencias

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Los síntomas de TDAH en niños podría estar relacionado con el uso adictivo de redes sociales, según un reciente estudio

    La U revela detalles sobre el interés de un nuevo fichaje: “Van a llegar más refuerzos; es un jugador que nos interesa...”
    El Deportivo

    La U revela detalles sobre el interés de un nuevo fichaje: “Van a llegar más refuerzos; es un jugador que nos interesa...”

    Pese a provocar la pelea: la FIFA elimina la expulsión de Leandro Paredes de los registros de la final del Mundial

    Los reyes del mundo: los títulos y logros que encumbran a España como la potencia dominante del fútbol global

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve
    Tecnología

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    Samsung Art Store suma obras del Louvre a sus pantallas

    La Odisea versus La Odisea: las diferencias y similitudes entre el el libro y la película de Christopher Nolan
    Cultura y entretención

    La Odisea versus La Odisea: las diferencias y similitudes entre el el libro y la película de Christopher Nolan

    Otra marca más: Santiago es la tercera ciudad en el mundo que más escucha a Rosalía

    Los nudos que aún no permiten que el Estadio Nacional se autorice para los shows de BTS

    Parlamento francés aprueba una prohibición generalizada de las redes sociales para menores de 15 años
    Mundo

    Parlamento francés aprueba una prohibición generalizada de las redes sociales para menores de 15 años

    EE.UU. concede la residencia permanente al prófugo Eduardo Bolsonaro por sus “habilidades extraordinarias”

    China acusa a Japón de “exagerar” amenazas externas para justificar su remilitarización

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”
    Paula

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer