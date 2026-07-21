Se abren las inscripciones para la versión 2027 del Ironman 70.3 de Pucón

El Club Deportivo Universidad Católica (CDUC) informó que se abrieron oficialmente las inscripciones para el Itaú IRONMAN 70.3 Pucón 2027, competencia que se efectuará el domingo 10 de enero de 2027.

Los 1.900 metros de natación se llevarán a cabo en el lago Villarrica, con la imponente imagen del volcán como telón de fondo. Posteriormente, los 90 kilómetros de ciclismo se realizarán por el camino internacional rumbo a los deslumbrantes paisajes de Curarrehue, y para finalizar, los 21 kilómetros de trote se desarrollarán por la península de Pucón y un sector de la ciudad.

“El prestigio de esta competencia es el resultado de muchos años de trabajo y de un compromiso permanente con la excelencia deportiva y organizativa. Ese es el estándar que queremos seguir manteniendo, en un trabajo coordinado con la Municipalidad de Pucón y su alcalde, Sebastián Álvarez, para ofrecer una prueba de nivel internacional y seguir posicionando a la comuna como un referente del deporte y el turismo”, señaló Francisco Urrejola, presidente del CDUC.

La información oficial sobre el proceso de inscripción, categorías, reglamento y programación del evento estará disponible en www.lacatolica.cl, donde la organización publicará las novedades, actualizaciones y noticias relacionadas con la competencia.