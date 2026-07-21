Por renuncia de defensor, tribunal reprograma inicio del juicio contra excadetes de Cobreloa acusados de violación grupal

Los excadetes de Cobreloa fueron detenidos en distintas ciudades del país, tras la denuncia de la víctima.

El Tribunal Oral en lo Penal de Calama reprogramó el inicio del juicio en la causa contra excadetes del club profesional de fútbol Cobreloa acusados de violación.

El juicio debía partir el lunes 27 de julio.

Según se indicó este martes en audiencia, ante la renuncia de unas de las defensas privadas, presentada a solo 12 días del juicio, un defensor público debió asumir la causa y el estudio de la misma, por lo que no se encontraría en condiciones de ejercer su rol de manera correcta en estos momentos.

La decisión de postergar el inicio del juicio consideró esa situación y la imposibilidad por parte del Ministerio Público de contar con un testigo esencial en la causa.

Atendida la carga actual del tribunal, se trabaja en las reprogramaciones con la finalidad de utilizar las fechas disponibles, indicaron desde el Poder Judicial.

La magnitud del juicio -son nueve los acusados y se contempla la presentación de 102 testigos- imposibilita encontrar una fecha disponible en el mediano plazo y los propios intervinientes, con la finalidad de asegurar la realización, plantearon que sea en marzo de 2027 cuando se lleve a cabo el proceso.

La agresión sexual se habría producido la noche entre el 16 y el 17 de septiembre de 2021, en el marco de un asado con motivo de Fiestas Patrias en el inmueble en el que residían los futbolistas en Calama, conocido como Casa Naranja.

La Fiscalía de Antofagasta ha planteado que el caso debe ser juzgado con perspectiva de género y que no se puede analizar la conducta de la joven sin considerar que no estaba en todos sus sentidos esa jornada.

La denunciante tenía entonces 18 años.