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    Fatal accidente en Viña del Mar: un vehículo ingresó a estación de Metro tras colisión y dejó a una mujer fallecida

    Cinco personas resultaron lesionadas y ambos conductores fueron detenidos mientras la SIAT de Carabineros investiga la dinámica del choque ocurrido en la intersección de Álvarez con Eduardo Grove.

    Por 
    Roberto Martínez

    Una mujer de aproximadamente 50 años murió la tarde de este martes luego de que un automóvil ingresara al interior de la estación Metro Viña del Mar, en la Región de Valparaíso, tras protagonizar una violenta colisión con otro vehículo en las inmediaciones del recinto.

    El accidente dejó además cinco personas lesionadas y obligó a establecer un amplio perímetro de seguridad en el sector.

    El hecho ocurrió cerca de las 17:15 horas en la intersección de calle Álvarez con Eduardo Grove, donde, por causas que aún se investigan, dos vehículos menores colisionaron mientras circulaban en dirección al centro de Viña del Mar.

    Producto de la fuerza del impacto, uno de los automóviles perdió el control, derribó las rejas perimetrales e ingresó a la estación de Metro.

    Personal de Carabineros confirmó que la víctima fatal no viajaba en ninguno de los vehículos involucrados, sino que era una transeúnte que se encontraba ingresando a la estación al momento del accidente.

    “Según la información que nosotros mantenemos, era una transeúnte que estaba ingresando a la estación de Metro. Todos los involucrados son adultos y la persona fallecida tiene alrededor de 50 años”, señalaron desde la institución.

    Asimismo, la policía informó que cinco personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a distintos centros asistenciales para la constatación de lesiones. De manera preliminar, indicaron que ninguna presenta heridas de gravedad.

    La institución agregó que la violencia del impacto explica cómo uno de los automóviles terminó al interior del recinto ferroviario.

    “A raíz de la energía que produjo el impacto, evidentemente el vehículo pasó y sacó las rejas perimetrales e ingresó al interior de la estación de Metro”, indicó el personal policial.

    Tras el accidente, ambos conductores fueron detenidos mientras el Ministerio Público determina las diligencias que se adoptarán en el caso.

    Por instrucción de la Fiscalía, la investigación quedó a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, cuyos peritos deberán establecer la dinámica del choque y las eventuales responsabilidades de los involucrados.

    Mientras se desarrollan las diligencias, el tránsito permanece suspendido en las calles Álvarez y Viana para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y de investigación.

    Más sobre:Viña del MarAccidenteFallecidaMetroColisiónPolicialCarabinerosSIATNacional

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