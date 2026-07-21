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    SEC formula cargos contra Chilquinta por extensos cortes de luz en la Región de Valparaíso

    El organismo sostiene que la empresa incumplió directrices contenidas en la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, lo que motivó la formulación de cargos.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Chilquinta

    La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó este martes que formuló cargos contra Chilquinta Distribución S.A. debido a los extensos cortes de suministro eléctrico en la Región de Valparaíso, en medio del sistema frontal que afecta a 10 regiones del país.

    El organismo indicó que, mientras se realizan labores para la recuperación del suministro en la zona, también se detectó que la empresa incumplió la normativa respecto a los plazos para normalizar el servicio.

    La SEC explicó que se tomó la determinación “luego de detectar antecedentes que indicarían que la empresa habría incumplido la normativa eléctrica vigente, al superar los tiempos máximos de reposición del suministro establecidos para este tipo de contingencias”.

    En esa línea, la SEC informó que durante el momento más crítico del evento climático, la empresa registró 170.445 clientes sin suministro eléctrico, cifra que representó el 72% del total de usuarios afectados en la Región de Valparaíso.

    “Posteriormente, al analizar el proceso de recuperación del servicio, se constató que al 21 de julio, a las 00:00 horas, aún existían 20.681 clientes sin energía, de los cuales 4.217 acumulaban entre 72 y 84 horas sin suministro y otros 4.792 llevaban más de 84 horas continuas sin servicio eléctrico", se agregó.

    Así, se estableció que le empresa habría incumplido disposiciones contenidas en la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución.

    “La formulación de cargos da inicio al correspondiente procedimiento administrativo, en el que la empresa podrá presentar los antecedentes y descargos que estime pertinentes”, se señaló.

    La superintendenta Marta Cabeza aseguró que “mientras nuestros equipos continúan desplegados en terreno fiscalizando la recuperación del suministro eléctrico, también corresponde iniciar los procesos sancionatorios cuando existen antecedentes que indicarían eventuales incumplimientos a la normativa”.

    “Las empresas tienen la obligación de restablecer el servicio dentro de los plazos establecidos y adoptar todas las medidas necesarias para reducir al máximo el impacto que estas interrupciones generan en las personas”, sostuvo.

    Cabeza complementó que “los antecedentes recopilados por nuestros equipos indicarían que un número importante de clientes permaneció sin suministro durante períodos que superan ampliamente los tiempos contemplados en la regulación vigente".

    “Si estos antecedentes se confirman durante la tramitación del procedimiento, se estará frente a un incumplimiento que la SEC sancionará conforme a las atribuciones que le entrega la ley”, cerró.

    Más sobre:Corte de luzValparaísoChilquintaSECLluvias

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