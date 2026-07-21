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    Máximo Pacecho defiende rol de Codelco y califica de error “politizar” la discusión sobre la estatal

    "Esta es la gallina de los huevos de oro", dijo el expresidente de Codelco, Máximo Pacheco, sobre el rol de la minera estatal.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    A finales de mayo pasado, Máximo Pacheco terminó su rol de cuatro años como presidente de Codelco y volvió al debate público en medio de los cuestionamientos del gobierno del presidente José Antonio Kast sobre su gestión.

    En junio de este año, Pacecho había participado en la presentación del libro del exministro de Hacienda, Mario Marcel, donde dijo, según consignó Radio Biobío, que “no me importan las opiniones del Presidente en relación a mi persona”.

    Sin embargo, en aquel momento, Pacheco no entregó mayores declaraciones. Ahora, en una conversación con “Reseteo podcasting” de José Antonio Viera-Gallo, exparlamentario, exministro y exembajador de Chile en Argentina durante el pasado gobierno del expresidente Gabriel Boric, Pacheco habló más en extenso de Codelco.

    En la conversación, Pacheco resaltó el rol de la estatal. “Esta ha sido una empresa que ha sido, como se lo dije al ministro Quiroz la que estuve con él; esta es la gallina de los huevos de oro. Esta es una empresa que ha generado una tremenda utilidad que le ha permitido al Estado impulsar programas sociales, construir infraestructura y hacer desarrollo”.

    Además, el exalto ejecutivo defendió el rol de Codelco actualmente.

    “Este año, 2026, la mayoría de los analistas tiene estimado que la utilidad de Codelco, antes de pagar intereses, impuestos y depreciación, o sea, lo que genera como caja, van a ser US$8.000 millones. Esto significa US$22 millones (...) No conozco ninguna otra empresa en Chile, por lo pronto, y no sé si hay muchas, digamos, en el mundo, que tengan esta capacidad de generar caja”, dijo.

    Por otro lado, Pacheco planteó que en Codelco existe “una cultura empresarial” y, ante eso, dijo que el proceso de cambio de gobierno generó un proceso politizado.

    “Eso no le hace bien a la empresa. Yo creo que es un error politizar Codelco; es demasiado estratégico y demasiado importante”, dijo.

    Pacheco también defendió la incursión de Codelco en la industria del litio, que se logró en un primer paso con la creación de NovoAndino, empresa donde también participa SQM y que es para la operación en el Salar de Atacama.

    Estoy convencido de que hay mucha gente que no le convence esto por razones ideológicas, por razones comerciales, por razones de otro tipo, pero desde el punto de vista de Codelco y del país, esta es una decisión que ha causado admiración en el mundo, porque muestra un Estado emprendedor y que toma iniciativa”, dijo.

    Más sobre:EjecutivosCodelcoMáximo Pacheco

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