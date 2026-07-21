Exdirector médico de CLC se querella por apropiación indebida contra la clínica y su expresidente

Un nuevo frente judicial se abrió para Clínica Las Condes (CLC). El médico cirujano Rodrigo Mardones, en representación de sus sociedades, interpuso una querella criminal ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por el presunto delito de apropiación indebida, originado por el no pago de honorarios profesionales.

La acción penal no solo va dirigida en contra de la institución de salud de la zona oriente, sino que apunta directamente a su plana mayor: la querella se extiende en contra del actual gerente general de la compañía, Pablo Yarmuch, y del expresidente del directorio, Alejandro Gil.

La arremetida judicial cobra particular relevancia por el rol que desempeñó el querellante al interior del recinto. Mardones ocupó el cargo de director médico de CLC precisamente durante el periodo en que la compañía pasó a ser controlada por la sociedad Luces Tres.

Dicha sociedad de inversiones es propiedad de la empresaria Cecilia Karlezi Solari, hija de la fallecida María Luisa Solari y una de las principales herederas del grupo Falabella, quien mantuvo el control de la entidad de salud entre noviembre de 2019 y enero de 2025.

Mardones sostuvo que actúa en representación de Sociedad Médica Mardones Petermann y de Compañía Limitada y Servicios Médicos MP SpA. “Los querellados se han apropiado de un total de $221.528.454 pertenecientes a la sociedad que represento”, denunció.

De acuerdo al relato planteado en la querella, el conflicto comenzó el 12 de noviembre de 2024, cuando ambas sociedades suscribieron con CLC -representada por Alejandro Gil Gómez- un “contrato marco”. El acuerdo permitía al facultativo el arrendamiento flexible de consultas médicas y de otros espacios habilitados para la atención de pacientes y la ejecución de procedimientos médicos. Por este arrendamiento las sociedades debían pagar una renta mensual, expresada en Unidades de Fomento, que se calcularía de acuerdo diversas variables.

El convenio estableció que lo acordado “no alterará en caso alguno el vínculo entre paciente y profesional médico, siendo la única actividad de CLC en esta materia la de ser diputada por el profesional médico, para que por sí misma e a través de alguna de sus filiales, realice a los pacientes CLC el cobro de los honorarios médicos por las respectivas prestaciones que se realicen en los centros médicos de CLC”.

El contrato también determinó “el pago de los dineros efectivamente recaudados por cuenta del profesional médico, en el caso de los fondos provenientes del pago de las consultas médicas y procedimientos ambulatorios, los que son pagados previamente, ocurrirá quincenalmente, y respecto de los demás pagos por otras prestaciones de salud, ocurrirá dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la recaudación de dichos fondos”.

“Este contrato marco, es el último de una serie de instrumentos similares, en virtud de los cuales, desde el año 2020, el doctor Rodrigo Mardones Petermann, ha desarrollado su profesión de médico traumatólogo en la Clínica Las Condes”, consignó la querella.

Problema

El problema es que según la acción penal, CLC dejó “de pagar oportunamente los dineros correspondientes a los honorarios médicos de las prestaciones que he entregado, tanto a nombre propio, como en nombre de la Sociedad Servicios Médicos MP SpA. De hecho, no ha pagado la mayoría de los honorarios derivados de cirugías y procedimientos, desde inicios del año 2021 a la fecha”.

Así, planteó que “Clínica Las Condes incumplió sus obligaciones en forma dolosa, vulnerando el mandato que las sociedades médicas le habían otorgado, no sólo no cobrando la totalidad de las prestaciones médicas realizadas en la clínica, sino que pagándoles a los médicos y sociedades prestadoras, en fracciones menores y parciales, con el claro objeto de apropiarse de los dineros cobrados a las aseguradoras y pacientes, para poder afrontar el conocido escenario financiero desfavorable que presentaba”.

“Esta práctica de apropiación de dineros, se replica respecto de gran parte de los profesionales médicos que se desempeñan en la clínica, en efecto, la Clínica Las Condes y ninguna de sus filiales tienen derecho alguno respecto a esos montos de dinero, por cuanto se trata únicamente del encargo de una gestión de cobro”, denunció.

Finalmente, Mardones detalló una serie de prestaciones de consultas médicas y procedimientos quirúrgicos realizados por él desde el 5 de enero de 2021 a la fecha, y manifestó “que, pese a que los valores han sido recaudados por CLC en virtud del mandato expresamente otorgado a la Clínica Las Condes, éstos no han sido puestos a disposición del suscrito en su totalidad, de conformidad con las estipulaciones del contrato marco”.