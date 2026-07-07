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    Caso Primus: Los informes que detallan las “operaciones fraudulentas” de los nuevos imputados

    Un informe elaborado por la contraloría interna de Primus Capital describe la forma en que operaron las gestiones fraudulentas de los nuevos imputados del caso: el exdirector médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones; el futbolista de Unión Española, Patricio Rubio; el abogado Gonzalo Diéguez y los ingenieros Hugo Villagrán y Juan Pablo Bañados.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Rodrigo Mardones, Patricio Rubio, Juan Pablo Bañados y Hugo Villagrán. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    A mediados de marzo de este año, el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, decidió separar de la investigación principal del caso Primus una indagatoria en contra de 95 imputados no formalizados. ¿La razón? Evitar el vencimiento del plazo legal de la investigación por el desfalco al factoring, uno de los mayores fraudes financieros de la historia de Chile.

    Según los antecedentes del Ministerio Público, la red delictual habría sido liderada por el exgerente general Francisco Coeymans y secundada por el exgerente comercial Ignacio Amenábar, junto al abogado Antonio Guzmán y el técnico en cocina Marcelo Rivadeneira, provocando perjuicios por $24.000 millones. Desde Primus Capital explican que, solo para mantener a flote la operación y evitar la quiebra, sus socios fundadores debieron inyectar más de $107.000 millones.

    Antonio Guzmán, Ignacio Amenábar, Marcelo Rivadeneira y Francisco Coeymans.

    Este lunes, el Ministerio Público formalizó a cinco de nuevos imputados del mencionado listado: el exdirector médico de Clínica Las Condes, Rodrigo Mardones; el futbolista de Unión Española, Patricio Rubio; el abogado Gonzalo Diéguez y los ingenieros Hugo Villagrán y Juan Pablo Bañados. La audiencia continuará el 6 de agosto, cuando la Fiscalía solicitará al tribunal la dictación de medidas cautelares.

    El viernes, la defensa de Primus Capital que encabeza el abogado penalista Francisco Velozo, entregó al fiscal Sepúlveda un informe elaborado por el contralor de Primus Capital, Carlos Rubio en el que se detalla un “registro de las operaciones fraudulentas cursadas” de los nuevos imputados con el factoring en calidad de deudor o cliente.

    1) Rodrigo Mardones

    El informe del contralor de Primus Capital constató que el exdirector médico de CLC, Rodrigo Mardones, utilizó siete sociedades para defraudar al factoring: se trata de Centro Cadera Dr. Mardones & Asociados; Inversiones San Clemente SpA; Biocell S.A; Inmobiliaria Galenos y Asociados S.A., Integra Inversiones SpA, Soc. Médica Dr. Rodrigo Mardones Petermann y Cía. Ltda., y Soc. Médica Mardones Petermann y Cía. Ltda.

    “En aquellas operaciones en que Biocell S.A. participó como cliente, se detectaron las siguientes irregularidades: La totalidad de los fondos dispuestos para giro fueron utilizados para aplicar a documentos comprados con anterioridad e ingresos a varios acreedores, con lo que se muestra la bicicleta financiera. Los deudores de estas operaciones corresponden al mismo cliente que solicita el financiamiento de la operación lo que da cuenta de la irregularidad”, dice el reporte.

    2) Juan Pablo Bañados

    En el caso del ingeniero comercial Juan Pablo Bañados, el informe del factoring puso foco en cinco sociedades Global Green SpA; North Facility and Services SpA; Sociedad Comercializadora Northia SpA; Sociedad de Inversiones Sofia Victoria SpA y Tekhealth SpA.

    En el documento detalló una operación entre Tekhealth SpA. y Primus Capital, en la que esta última compró seis cheques por un valor nominal total que supera los $418 millones. Los primeros cinco cheques estaban a nombre de la empresa Pro Suika SpA, y el sexto cheque (el más grande, por casi $248 millones) estaba a nombre de Rodrigo Mardones Petermann.

    ¿Dónde fue el dinero? La operación generó un “monto dispuesto para giro” (dinero liberado) de $398.913.588.

    La gran mayoría ($397.020.000) no se entregó como liquidez nueva, sino que se usó para pagar documentos que se habían comprado con anterioridad.

    “Esto es una práctica que, en contextos de fraude, se conoce coloquialmente como “bicicleta”: emitir deuda nueva para tapar la deuda vieja", concluye el reporte del contralor.

    3) Gonzalo Dieguez

    El informe de Primus Capital detalló las operaciones de cuatro sociedades vinculadas al abogado Gonzalo Dieguez: Diéguez Abogados SpA; Foxy Global Trading SpA; Inversiones ADM S.A; e Inversiones Phantom SpA.

    “En la industria de los factoring, lo normal es que los documentos operados, tales como facturas, cheques o cuotas de pagaré, se cancelen con fondos recibidos por los deudores y en situaciones especiales con fondos recibidos por los clientes. Situación que, en gran medida, no se observa en las operaciones de Inversiones ADM S.A”, consignó el documento.

    “Más del 96% del valor de los documentos corresponden al deudor Foxy Global Trading SpA, el 0,47% al deudor Inversiones Phantom SpA, ambas empresas relacionadas a Inversiones ADM S.A., lo cual daría cuenta de documentos ideológicamente falsos y una práctica defraudatoria al tratarse de cheques prestados y la emisión de pagarés entre empresas relacionadas, emitiéndolos sin una justificación valida como la compra de un bien o servicio. Prueba de lo anterior, es que gran parte de la deuda que registra Inversiones ADM S.A. corresponden a cuotas de pagaré del deudor Foxy Global Trading SpA y que hoy en día no han sido cancelados”, dice el informe.

    4) Hugo Villagrán

    En el caso de Hugo Villagrán, el informe del contralor de Primus Capital puso foco en cuatro de sus sociedades que mantuvieron gestiones con el factoring: Inversiones Sarasota SpA; Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Quantum SpA, y F&G Ingeniería y Construcción SpA.

    “Del total del monto dispuesto para giro, solamente el 45,70% ($729.297.422) se desembolsaron efectivamente los fondos y en su gran mayoría fueron a terceros tales como Inversiones Claudia González E.I.R.L. y Sociedad de Inversiones Trima SpA, ambas pertenecientes a la Sra. Claudia González Pizarro, que además es cónyuge del Sr. Marcelo Rivadeneira Rivadeneira”, consignó.

    5) Patricio Rubio

    Patricio Rubio forma parte del círculo de amigos de parte de los imputados. Según la Fiscalía, el “futbolista profesional es vinculado estrechamente al imputado Antonio Guzmán, facilitando cheques que fueron protestados por la causal firma no registrada, para respaldar operaciones del propio Antonio Guzmán”.

    El informe del contralor de Primus Capital se centró en las operaciones de Inversiones e Inmobiliaria Estocolmo SpA, de Patricio Rubio, y en las operaciones que realizó el futbolista desde su cuenta corriente.

    Según el informe, el perjuicio de Primus Capital se orquestó en un esquema de “bicicleta financiera” mediante el cual los montos dispuestos para giro nunca fueron entregados, sino que se utilizaron para encubrir y pagar deudas de operaciones anteriores.

    Este mecanismo irregular se sostuvo gracias al uso de cheques no personalizados ingresados con datos de deudores falsos, involucrando como supuestos clientes a Inmobiliaria e Inversiones LA SpA y Transportes Don León SpA, ambas sociedades de Anabel Ruiz Retamal, cónyuge de Antonio Guzmán Neira, quien operó como un actor clave en la trama junto a la participación acreditada de Patricio Rubio.

    Dado que la totalidad de los documentos utilizados fueron protestados y permanecen impagos, el fraude generó un perjuicio patrimonial a la empresa estimado en al menos $1.176 millones.

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