Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Colombia en TV y streaming
Con este partido finaliza la etapa de octavos de final del Mundial 2026.
Suiza se mide con Colombia este martes, en el último partido programado por los octavos de final del Mundial 2026.
El cuadro europeo viene de alzarse por 2-0 ante Argelia en los 16avos, mientras que el conjunto latinoamericano eliminó a Ghana por la cuenta mínima en la fase anterior.
Cuándo juega Suiza vs. Colombia
El partido de Suiza contra Colombia es este martes 7 de julio a las 16:00 horas de Chile.
Para este duelo las selecciones se trasladan hasta el Estadio BC Place Vancouver de Canadá.
Dónde ver a Suiza vs. Colombia
El partido de Suiza contra Colombia se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl y las plataformas DGO y Paramount+.
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