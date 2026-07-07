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    Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Colombia en TV y streaming

    Con este partido finaliza la etapa de octavos de final del Mundial 2026.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Colombia en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales Selección Colombia

    Suiza se mide con Colombia este martes, en el último partido programado por los octavos de final del Mundial 2026.

    El cuadro europeo viene de alzarse por 2-0 ante Argelia en los 16avos, mientras que el conjunto latinoamericano eliminó a Ghana por la cuenta mínima en la fase anterior.

    Cuándo juega Suiza vs. Colombia

    El partido de Suiza contra Colombia es este martes 7 de julio a las 16:00 horas de Chile.

    Para este duelo las selecciones se trasladan hasta el Estadio BC Place Vancouver de Canadá.

    Dónde ver a Suiza vs. Colombia

    El partido de Suiza contra Colombia se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

    La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl y las plataformas DGO y Paramount+.

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026Partidos hoyMundial hoySuizaColombiaSuiza vs ColombiaColombia vs SuizaSuiza - ColombiaColombia - SuizaDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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