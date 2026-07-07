Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Colombia en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales Selección Colombia

Suiza se mide con Colombia este martes, en el último partido programado por los octavos de final del Mundial 2026.

El cuadro europeo viene de alzarse por 2-0 ante Argelia en los 16avos, mientras que el conjunto latinoamericano eliminó a Ghana por la cuenta mínima en la fase anterior.

Cuándo juega Suiza vs. Colombia

El partido de Suiza contra Colombia es este martes 7 de julio a las 16:00 horas de Chile.

Para este duelo las selecciones se trasladan hasta el Estadio BC Place Vancouver de Canadá.

Dónde ver a Suiza vs. Colombia

El partido de Suiza contra Colombia se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl y las plataformas DGO y Paramount+.