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    “CEO Fraud” en Viña San Pedro Tarapacá: querella por suplantación de identidad y estafa frustrada vía WhatsApp

    El CEO de VSPT, Pedro Herane, presentó una querella por usurpación de identidad y estafa frustrada tras un intento de fraude cibernético al interior de la empresa. Desconocidos utilizaron su imagen en WhatsApp para contactar a ejecutivos de finanzas e instruirles falsas operaciones bajo "total confidencialidad".

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Pedro Herane, CEO de VSTP.

    El CEO de Viña San Pedro Tarapacá (VSTP) -CCU (ligada a la familia Luksic) y capitales chinos-, Pedro Herane Aguado, interpuso una querella por los presuntos delitos de usurpación de identidad y estafa frustrada en contra de todos quienes resulten responsables, ante el 4º Juzgado de Garantía.

    Viña San Pedro Tarapacá (VSTP) es una de las bodegas más relevantes del país en número de hectáreas y producción vinífera. Viña San Pedro fue constituida por escritura pública el 31 de agosto de 1943. En 1994 la Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) ingresó a su propiedad, comprando un 48% de las acciones, y en 2008 se fusionan oficialmente Viña San Pedro (controlada por CCU) y Viña Tarapacá Ex Zavala, creando lo que hoy se conoce como VSPT Wine Group.

    Pedro Herane es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y hace 16 años forma parte de VSPT Wine Group. Anteriormente se desempeñó como gerente regional de Oral Care, de Procter & Gamble.

    Según detalló la acción penal, declarada admisible este lunes por la jueza Melissa Joo Amunátegui, el 27 de mayo el subgerente de Administración y Finanzas de VSPT, Walter Villaseñor Alarcón, recibió un mensaje de WhatsApp desde un número que se identificaba como “Pedro Herane Aguado”.

    “En concreto, el remitente del mensaje utilizó una fotografía de perfil real del gerente general de VSPT, Pedro Vicente Herane Aguado, suplantando su identidad con el objeto de engañar a don Walter Villaseñor y posiblemente defraudar a la compañía”, consingó la querella criminal patrocinada por el abogado Jorge Gálvez.

    De acuerdo al relato del escrito, el mensaje consultaba a Villaseñor si había recibido algún correo electrónico por parte de Daniel Bartfeld de M&A Worldwide, en relación a una supuesta operación financiera.

    Tras advertir que el remitente no correspondía al gerente general y que se habría suplantado su identidad por un sujeto desconocido, Villaseñor dio aviso inmediato al equipo para evitar un posible fraude.

    Posteriormente, el 18 de junio de 2026, la jefa de Administración y Finanzas de VSPT, Valeria Navarro Jara, dependiente de Villaseñor Alarcón, recibió un mensaje de WhatsApp, también identificado como “Pedro Herane” y utilizando la imagen del gerente general como fotografía de perfil.

    Según la querella, “en dicho mensaje se le consultaba si había recibido algún correo por parte del mismo señor Daniel Bartfeld, pero esta vez de M&A LawFirm, en relación a una operación financiera que requería se encargara doña Valeria con Daniel, solicitando se contacten para más información”.

    A su vez detalló que “lo anterior constituye un esquema de suplantación de identidad (conocido internacionalmente como “CEO Fraud” o fraude del director ejecutivo), en el que sujetos no identificados utilizan la imagen, nombre y posición del Sr. Herane Aguado para inducir a error a funcionarios de VSPT, con el fin de que éstos ejecuten operaciones financieras o transfieran fondos en circunstancias fraudulentas".

    Fraude

    El mismo escrito puntualizó que, “al obtener una respuesta afirmativa, el sujeto que se hacía pasar por Pedro Herane Aguado indicó a la señora Navarro Jara que, para tratar el asunto, debían utilizar únicamente su correo privado personal (p.herane@mailprivatesecure.com), razón por la cual debía enviarle un mensaje con el asunto M&A lawfirm y que le haría llegar todos los detalles y pasos a seguir”.

    Ante la consulta de la jefa de Administración y Finanzas de VSPT sobre si podía antes hablar con su jefe, el sujeto respondió que la información relacionada con este tema era “totalmente confidencial”, solicitando “total discreción”.

    De acuerdo al escrito, “Pedro Vicente Herane Aguado no envió ninguno de los mensajes descritos, no autorizó el uso de su imagen, nombre, ni cargo para dichas comunicaciones, y no tiene ninguna relación con los números de teléfono desde los cuales se enviaron los mensajes fraudulentos”.

    “Los referidos actos configuran una estafa frustrada de consecuencias patrimoniales que podrían haber afectado a VSPT y al propio Sr. Herane Aguado en su honor, reputación e integridad personal y profesional, al valerse sujetos desconocidos de su identidad para intentar obtener beneficios ilícitos”, cerró.

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    Más sobre:ViñasEstafaFraudeConflictoPenal

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