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    “Todo es propaganda”: Testimonio de una iraní para quien la represión no ha hecho más que empeorar

    La República Islámica de Irán lleva a cabo estos días una importante campaña de propaganda en torno al funeral de Estado del líder supremo Alí Jamenei, que fue asesinado al inicio de la guerra desencadenada por Estados Unidos e Israel y sustituido rápidamente por su hijo.

    Por 
    RFI
    Personas participan en una procesión para despedir al fallecido líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en Teherán, Irán, el 6 de julio de 2026. Foto: Xinhua Mehr News Agency

    Una marea humana salió a las calles de la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán, para despedir a Alí Jamenei en el cuarto día de los funerales del exlíder supremo iraní. El cortejo fúnebre llegará luego a Irak, país vecino que cuenta con una importante comunidad chiita, antes del entierro que será el jueves en la ciudad santa de Mashha.

    El lunes, en Teherán, el tercer día de homenaje nacional dio lugar a una demostración de fuerza y unidad, seis meses después de manifestaciones multitudinarias contra el gobierno y el alto costo de la vida que las autoridades reprimieron a sangre y fuego. El poder quiere demostrar que tiene ahora el apoyo del pueblo, pero no todos los iraníes concuerdan.

    Personas participan en una procesión para despedir al fallecido líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en Teherán, Irán, el 6 de julio de 2026. Foto: Xinhua Mehr News Agency

    Las últimas conversaciones con Radio Francia Internacional (RFI) se remontaban a las masacres del pasado mes de enero. La mujer, a la que llamaremos Azadeh por su seguridad, se encontraba entonces en estado de shock tras la matanza perpetrada por las autoridades contra las manifestaciones contra el régimen.

    Tras la muerte del líder supremo en febrero, la joven creyó que se produciría un cambio. “Estaba feliz”, afirma. “Pero no sabíamos cuántos comandantes de la Guardia de la Revolución había. Estados Unidos e Israel han matado a muchos, pero ellos siguen en el poder”, añade.

    Personas participan en una procesión para despedir al fallecido líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en Teherán, Irán, el 6 de julio de 2026. Foto: Xinhua Mehr News Agency

    Hoy confiesa sentirse desesperada, entre la destrucción, la inestabilidad, la inflación, el desempleo, la represión y el abandono de la comunidad internacional. “La gente dice que los iraníes deben cambiar ellos mismos su régimen, pero ¿cómo se supone que lo vamos a hacer?”, pregunta. “Mataron a más de 40.000 personas en enero, pero siguen ahí”, recalca.

    Un poder “inimaginable”

    Azadeh acusa al régimen de intentar crear división en el seno de la propia población iraní, favoreciendo a unos y oprimiendo a otros. Entre sus compañeros de cátedra, 20 son opositores y dos apoyan al régimen. “Pero ellos tienen el poder. Pueden hacer que nos detengan fácilmente o incluso que nos cuelguen”, afirma.

    La joven denuncia las manipulaciones de un régimen con un poder “inimaginable”. “Todo es propaganda. A esas mujeres que no llevan hiyab y que ya no lo llevaban durante la guerra, aquí las llamamos ‘parastu’: mujeres a las que el régimen paga muy bien para que hagan lo que quieran. Han matado a mucha gente por culpa del hiyab, pero hoy quieren demostrar que todo va bien dentro del país y que incluso esas personas que no respetan las normas islámicas rechazan ante todo al enemigo, Estados Unidos”, insiste.

    Personas asisten a una ceremonia de despedida por el fallecido Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en Teherán, Irán, el 4 de julio de 2026. Foto: Xinhua Sha Dati

    “Han matado a mucha gente”

    “Es cierto que hay un 20 % de personas que apoyan a la República Islámica. El régimen se centra únicamente en ellas y le da completamente igual el 65 o el 75 % restante”, resume Azadeh. “Han matado a mucha gente durante la guerra y también hoy en día. Cada mañana me despierto, veo las noticias y me entero de que han matado a otras dos personas. Todos los días. Chicos de 18, 19 años, siempre menores de 25”, denuncia.

    Nuestra interlocutora borra cada mensaje después de enviarlo. Este intercambio podría costarle la vida.

    Más sobre:IránAli JameneiAli KhameneiTeheránQomfuneral

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