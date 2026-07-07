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    Política

    En medio de molestia de la oposición: presidenta del PS niega “mala fe” por anuncio de ir al TC por megarreforma

    El anuncio de la ofensiva fue adelantado ayer por el senador Juan Luis Castro (PS). Ante la molestia del sector, la timonel aseguró que no lo hizo para "saltarse los conductos".

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó el “desorden” dentro de su colectividad, luego de que algunos parlamentarios se adelantaran y comunicaran la decisión de llevar la megarreforma del gobierno al Tribunal Constitucional (TC).

    Dicha acción se iba a realizar este jueves, lo que generó molestia en partidos del sector. “Nos sentimos totalmente sorprendidos”, manifestaron desde la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Por la Democracia (PPD).

    Bajo ese cuadro, la timonel de los socialistas salió a decir este martes que lo ocurrido ayer no fue de “mala fe”.

    “Fue un tema netamente comunicacional, que no tiene que ver con con las decisiones que se habían adoptado en la mañana (en la reunión de partidos). Yo sé que da como para pensar un montón de cosas, pero la realidad es más básica”, explicó en diálogo con Tele 13 Radio.

    “Nosotros tuvimos un almuerzo de bancada con el PPD, con el Partido Liberal, a la salida de esa reunión le preguntan al senador Juan Luis Castro por algunos temas, y él y Vlado Mirosevic del Partido Liberal dicen ‘nosotros estamos hablando de varios temas, entre otros, que vamos a recurrir al Tribunal Constitucional’”, continuó.

    “La verdad es que Juan Luis estuvo en la reunión de la mañana, pero se retiró antes porque él tenía que ir a la Comisión de Salud. Entonces él no supo el final de la reunión, que era que el jueves nosotros íbamos a volver a juntarnos con los abogados. Él se fue en el momento en que estábamos adoptando una decisión”, agregó.

    En esa línea sostuvo que el senador Castro no estaba al tanto de eso. “Entonces él da una información que él creía que no era, digamos, novedad, sino que habíamos estado hablando efectivamente en el almuerzo determinando como bancada, como comité, PS, PD, PL, el momento de la presentación al Tribunal Constitucional”, dijo.

    “Eso es lo que él comunica, pero no lo hace desde la mala fe, ni para saltarse los conductos, ni para madrugarse a nadie. Lo hace porque era parte de lo que habíamos conversado durante ese almuerzo”, aclaró.

    Más sobre:Paulina VodanovicPSOposiciónTribunal Constitucional

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