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    Política

    Presidenta del Senado y mesa de diálogo por megarreforma: “Pasamos a una segunda etapa”

    En cuanto al anuncio del PS de recurrir al Tribunal Constitucional, Núñez apuntó a que aún faltan llevar a cabo conversaciones y esperaba no llegar a esa instancia.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    PRESIDENTA DEL SENADO, PAULINA NUÑEZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La presidenta del Senado, Paulina Núñez, abordó esta mañana el estado de la discusión en torno a la megarreforma. Esto, luego de que se cerrara la mesa de diálogo establecida con los distintos sectores.

    Al respecto, y consultada sobre esto en Radio ADN, la senadora manifestó que la mesa “se terminó el viernes” y que ahora viene un trabajo más en detalle.

    “Quiero partir un poquito desdramatizando que esta mesa propiamente tal ya nos continúe con todos los actores en la mesa”, indicó, señalando a su vez que ahora han pasando “a una segunda etapa de este diálogo político respecto a tener una mesa esta vez más pequeña, más reducida”.

    Esto, explicó, “porque ya tenemos claridad de quiénes están con disposición a poder mejorar el proyecto y quienes derechamente, aunque uno proponga distintas alternativas de mejora, lo que buscan en un proyecto distinto”.

    Consultada sobre el anuncio del PS en cuanto a recurrir al Tribunal Constitucional, Núñez apuntó a que aún faltan llevar a cabo conversaciones.

    “Yo veo que todavía hay espacio para que en el tema de la invariabilidad y los otros temas, por ejemplo, la reducción de impuesto de primera categoría versus la compensación que se podría llegar a acordar, pueda mejorarse”, indicó. “Y por eso yo aspiro a que evidentemente a que no se recurra a estas instancias”.

    Junto con esto, la senadora también señaló que tiene presente que algunos parlamentarios no estarán en la mesa, mientras que otros sí manifestaron disponibilidad para el diálogo.

    “Tengo claridad de que el Partido Comunista no va a estar, que el Frente Amplio no va a estar”, apuntó.

    Por otra parte, y en cuanto a la discusión en sí, la presidenta del Senado también hizo un llamado al Socialismo Democrático a ser un protagonista clave.

     “Si uno realmente quiere un buen proyecto para Chile y pone al país por delante, y entendemos que este proyecto lo que busca es el crecimiento, la activación de empleo, por supuesto que puede aportar con sus propuestas”, señaló. “El Partido Socialista tiene una tremenda oportunidad de jugar un rol”.

    “Yo espero que el Socialismo Democrático mire hacia atrás, recuerde la historia (...) aspiro a que podamos contar con esa mirada (de ellos), y bueno, por supuesto, darle mayorías de este proyecto en medidas que sin duda son sentidas. Ahora, que no tengo ninguna ninguna duda que puede ser mejoradas”, añadió.

    Más sobre:PolíticaMegarreformaPaulina Ñúñez

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