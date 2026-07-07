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    La insólita respuesta de senadora a Kylian Mbappé: “No te metas con Paraguay, acá metimos preso a Ronaldinho”

    Celeste Amarilla continúa el controversial intercambio con el delantero de la selección gala.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La insólita respuesta de senadora a Kylian Mbappé: “No te metas con Paraguay, acá metimos preso a Ronaldinho”.

    La controversia entre la senadora paraguaya Celeste Amarilla y Kylian Mbappé sumó un nuevo capítulo. La parlamentaria abordó públicamente los insultos racistas que dirigió al delantero francés tras la eliminación de Paraguay en los octavos de final del Mundial.

    Amarilla aseguró que sus expresiones responden a una forma de hablar propia de otra época y afirmó que está intentando cambiar esa conducta. “A mí no me manda hablar nadie, ni siquiera lo hago por mi bancada ni por mi partido”, señaló de entrada.

    Luego justificó su accionar en el contexto que le ha tocado vivir y se negró a que deba discupalrse con Mbappé. “Él no me pidió disculpas y yo no tengo por qué dárselas. Yo ya escribí lo que tenía que escribir. Me retracté por el post. Fue un desatino. Es lo aprendido por una persona de 62 años, que vivió en aquella sociedad mundial donde se le pegaba a los gays, donde decir ‘negro de mierda’ era lo más usual. Me estoy deconstruyendo, yo estoy deconstruyéndome y construyendo una nueva Celeste Amarilla capaz de convivir 60 años después. Ténganme paciencia, yo estoy haciendo un esfuerzo”, dijo.

    En medio de su discurso, lejos de retractarse, retomó las críticas al atacante. “Mbappé, lee mi carta, si es que sabe leer... le diría que se cuide. No te metas con Paraguay, acá metimos preso a Ronaldinho. No te metas conmigo. Te puedo denunciar por violencia de género. Eso es grave. Por último, le quiero decir a Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol) y a Robert Harrison (presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol): cuiden a sus jugadores. Gracias a la Albirroja ustedes se están llenando de dinero”, añadió.

    La senadora también sostuvo que no considera que deba disculparse con su país por la polémica. “Yo no le debo disculpas a Paraguay, yo esto hice por Paraguay. Mal o bien, esto hice por Paraguay”, enfatizó.

    Sin embargo, sí ofreció disculpas a las personas que consideró directamente afectadas por sus palabras. “Sí, me disculpo, no solamente con los afrodescendientes, sino con los africanos actuales que están ahí en la plaza de Versalles”, comentó.

    Mbappé respondió a senadora paraguaya por dichos racistas.

    La carta abierta de amarilla

    Antes de su declaración, la senadora Amarilla publicó una carta abierta en sus redes sociales, dirigida a Mbappé, donde apuntaba nuevamente a los actos del delantero. “Me enojó mucho tu arrogancia (...) dijiste: ‘si hay que meter las manos a la mierda, lo haremos’. No somos estúpidos, entendimos perfectamente que la mierda era el equipo paraguayo”, apuntó en su misiva.

    Al cierre del texto, amenazó al ariete de llevar el caso a tribunaes. “Honor a tu ciudadanía francesa y pideme disculpas, caso contrario podré tomar acciones legales por violencia de genero”, enfatizó.

    El inicio de la polémica

    La controversia comenzó después del triunfo de Francia sobre Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo. Tras el partido, Amarilla reaccionó al desaire de Mbappé hacia jugadores de la Albirroja y publicó una serie de insultos contra el atacante.

    “Es un camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de pedo. Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol”, señaló.

    “Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada”, añadió.

    La respuesta de Mbappé llegó a través de redes sociales. “Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. No representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, escribió el atacante.

    Posteriormente, la Federación Francesa de Fútbol respaldó al delantero, condenó los dichos de la senadora y anunció la presentación de una denuncia ante la justicia francesa, al considerar que sus comentarios son racistas e inaceptables.

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