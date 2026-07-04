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    El particular análisis de Mbappé tras el triunfo de Francia ante Paraguay: “Si hay que meter las manos en la mierda, lo haremos”

    El delantero asegura que el elenco galo incluso se impuso en el terreno que planteó el técnico del equipo guaraní.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El particular análisis de Mbappé tras el triunfo de Francia ante Paraguay: “Si hay que meter las manos en la mierda, lo haremos”. Hu Xingyu

    Kylian Mbappé valoró el trabajado triunfo por 1-0 de Francia sobre Paraguay. El ariete destacó la capacidad de su selección para adaptarse a un enfrentamiento de mucha fricción. “Sabíamos el tipo de partido que íbamos a tener. Creo que hicimos un gran encuentro. Mostramos que no somos solo un equipo que sabe jugar a un tiepo de fútbol”, señaló.

    El atacante incluso recurrió a una expresión coloquial para describir la actitud de su equipo. “Si hay que meter las manos en la mierda, lo haremos. Perdón por la expresión, pero no tenemos ningún problema con eso. Pensaban que solo íbamos a jugar a un fútbol ofensivo, vistoso, de marcar goles de jugada, pero también sabemos competir de otra manera”, afirmó.

    Mbappé disputa un balón con Miguel Almirón. Foto: @conmebol

    Mbappé sostuvo que Francia fue superior incluso en el terreno que intentó imponer Paraguay. “Nosotros también sabemos jugar ese tipo de fútbol y hoy lo demostramos. Ganamos y hasta en eso fuimos mejores que ellos”, agregó.

    Consultado por el juego físico de su rival y las constantes provocaciones durante el encuentro, el atacante evitó las críticas. “Es su fútbol, es su manera de jugar. Todo el mundo juega con sus armas. No hay una forma buena o mala de jugar al fútbol, la única manera es ganar. Ellos intentaron vencernos así, pero nosotros también supimos responder de esa forma”, comentó.

    Finalmente, Mbappé ya puso la mira en el próximo desafío de Francia, en los cuartos de final. “Ahora pasamos a otra etapa. Hay que recuperarse y concentrarse en Marruecos. Sabemos que es un muy buen equipo y estamos muy contentos de enfrentarlo. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para seguir nuestro camino”, cerró.

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