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    Persecución tras intento de robo de vehículo termina con dos sujetos detenidos en Ñuñoa

    La persecución se extendió hasta Av. Diagonal Oriente, donde perdieron el control del vehículo.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto referencial: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    Dos sujetos fueron detenidos tras intentar robar un vehículo en la comuna de Ñuñoa.

    Los hechos se registraron en el sector de Dublé Almeyda, cuando personal municipal se percató de la presencia de dos sujetos que se encontraban intentando abrir un vehículo en plena vía pública.

    Estos dieron aviso a personal policial, los cuales al llegar al lugar motivaron la huida de los sujetos, iniciándose un seguimiento por las calles de la comuna.

    La persecución se extendió hasta Av. Diagonal Oriente, donde perdieron el control del vehículo en el que huían impactando con un vehículo policial.

    A raíz del hecho, fueron detenidos dos sujetos de 45 y 39 años.

    En el interior del vehículo se encontraron distintos elementos utilizados para el robo de vehículos.

    Más sobre:PolicialCarabinerosÑuñoa

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