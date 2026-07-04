Hakimi se ilusiona tras avanzar a cuartos del Mundial: “Mostraremos que somos los mejores; no le tenemos miedo a Francia”

Hakimi junto a Ounahi, autor de dos goles en la goleada de Marruecos sobre Canadá (Xinhua/Xiao Yijiu).

Marruecos sigue escribiendo su propia historia. Los Leones del Atlas golearon a Canadá y se convirtieron en los primeros clasificados a los cuartos de final del Mundial. Los africanos buscan superar el éxito obtenido en Qatar 2022, donde fueron cuartos.

Después del encuentro, el técnico Mohamed Ouahbi valoró la victoria ante un conjunto anfitrión que los puso en aprietos, pese a lo engañoso del resultado: “Tenemos que reconocer que Canadá jugó un partido de altísimo nivel. Eso no nos sorprendió. Pero en la segunda mitad, pudimos aprovechar los espacios que nos dejaron”, aseguró.

“Tuvimos que sufrir, así son las cosas. Cuando tienes un equipo tan generoso, que imprime tanta intensidad en las carreras, en los duelos, sabes que habrá momentos difíciles. Pero si queremos llegar lejos en este Mundial, tenemos que pasar por momentos difíciles”, añadió.

El orgullo de Hakimi

Achraf Hakimi no tuvo problemas en enaltecer al conjunto marroquí. Tampoco escondió su ilusión tras meterse entre los ocho mejores del torneo una vez más: “Antes del inicio del torneo dije que somos el Brasil de África, pero mucha gente se rio de mí. Ahora solo estamos demostrando que somos el mejor equipo de África”, expresó el capitán.

“Lo daremos todo para ganar el Mundial y mostrarle a todo el mundo que somos los mejores”, avisó el lateral.

Hakimi mostró la convicción de los Leones del Atlas, que esperan tener su revancha ante Francia. Los galos, liderados por Kylian Mbappé, se impusieron en la semifinal de Qatar 2022. Ahora, nuevamente aparecen en el horizonte, siempre y cuando superen a Paraguay.

“Estoy bastante tranquilo ante este partido. Espero que no termine como terminó hace cuatro años en Qatar. Hablé con Kylian y le dije que estamos listos y no les tenemos miedo”, dijo.

“Por supuesto, son un equipo fuerte; nosotros también lo somos. Intentamos enviar un mensaje fuerte al pueblo francés: vamos por ellos y ojalá esta vez lo lograremos”, cerró.