SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Buljubasich se defiende tras los cánticos de los hinchas de la UC: “Somos honestos, trabajamos y queremos al club”

    El gerente deportivo de Cruzados habla tras la eliminación de Universidad Católica de la Copa Libertadores.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Buljubasich se defiende tras los cánticos de los hinchas de la UC: “En el pasado hemos traído por traer, eso es un error”. JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

    La UC quedó eliminada de la Copa Libertadores tras ser goleada por Estudiantes de La Plata. Tras el encuentro, tal como lo hizo Matías Claro, el gerente deportivo José María Buljubasich respondió a las críticas de los fanáticos, que durante el segundo tiempo dedicaron cánticos a la directiva de Cruzados. “Hoy creo que se sumaron varias cosas. Una puede ser la falta de algún refuerzo, otra fueron las lesiones”, señaló. Hoy faltó Juan Ignacio (Díaz), faltó (Juan Francisco) Rossel, que era la alternativa a Fernando (Zampedri), que también faltó por amarillas, faltó Cimbi (Cristián Cuevas). (Clemente) Montes y (Sebastián) Arancibia llegaron con lo justo”, detalló.

    El exarquero también hizo una evaluación del desarrollo del partido y afirmó que la UC pudo competir antes de la apertura de la cuenta de Estudiantes. “Cada uno puede elegir si decir que se perdió solo porque no trajimos refuerzos o podemos decir que se perdió por un cúmulo de situaciones, que llegó el equipo diezmado. Al mismo tiempo, hasta el primer gol de Estudiantes el partido estaba parejo. Competimos de buena manera, lamentablemente ellos tienen jerarquía, hicieron un muy buen gol y ahí abrieron el partido”, sostuvo.

    Uno de los puntos abordados por Buljubasich fue el presupuesto que tenía laUC para realizar incorporaciones. “Acá no había seis millones de dólares para traer a los jugadores. Eso no fue verdad, se instaló, los hinchas se quedan con eso y es menos entendible cuando uno está convencido de que son seis millones de dólares”, afirmó.

    Según explicó, el monto disponible era considerablemente menor. “El directorio lo que hizo fue que el millón, más o menos, que quedaba, US$ 800 millones que quedaban, lo destinó a traer jugadores”, detalló.

    Buljubasich indicó que realizó gestiones, pero que las condiciones del mercado dificultaron concretar las operaciones. “Había que comprar jugadores para poder traer, no había jugadores libres. Entre sueldo y lo que pedían para traer un jugador, la verdad es que no fue fácil”, dijo.

    En ese sentido, defendió la decisión de no realizar una sola contratación para completar el plantel. “Hemos cometido errores en el pasado y hemos traído a veces jugadores por traer. A veces, para evitar que te digan que no trajiste a nadie, traes a alguien, y eso es un error”, planteó.

    El gerente deportivo aseguró que la búsqueda estaba orientada a conseguir un futbolista que pudiera incorporarse inmediatamente al equipo para disputar la Libertadores. “Estamos hablando de jugar octavos de final. Traer un jugador para jugar octavos de final de Copa Libertadores, que se ponga la camiseta y juegue, la verdad es que no lo hemos podido conseguir”, reconoció.

    Buljubasich también fue consultado sobre su continuidad. “No he puesto el cargo a disposición”, respondió.

    Para justificar su postura, hizo un balance de su gestión. “En este proceso se ganaron siete títulos nacionales, se ganaron cuatro Supercopas, se ganó una Copa Chile”, repasó.

    Buljubasich sostuvo que acepta los cuestionamientos. “A lo largo de estos 16 años, cada vez que las cosas anduvieron mal, me pidieron la salida los hinchas o los periodistas me preguntaban, y cada vez que las cosas anduvieron bien, me alabaron y me felicitaron. Es parte de esto”, afirmó.

    El gerente deportivo también respondió a algunas críticas personales recibidas durante el último período. “Soy hincha de la Católica, quiero el club, trabajo, soy responsable, no le robo plata a nadie. Me han faltado mucho el respeto, pero entiendo que es parte de este trabajo”, señaló.

    “A veces dicen que uno no trabaja, esas cosas. Algunas personas lo dicen, a uno le llega todo. Creo que eso no corresponde. Uno lleva muchos años en esto, somos honestos, trabajamos, queremos al club. Creo que eso tiene un valor”, insistió.

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UCUniversidad CatólicaCruzadosJosé María Buljubasich

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. y Corea del Sur reducen a la mitad ejercicios militares tras petición de Trump

    Cómo votó cada diputado el proyecto para prohibir las carreras de galgos en el país

    Chile Vamos rechaza informe de la Cámara por el 18-O que acusa “excesivos incumplimientos” del gobierno de Piñera

    Boric vuelve a hacer autocrítica por su gobierno y arremete contra Kast por reforma de seguridad

    Emergencia meteorológica en el norte del país contabiliza 64 damnificados y 116 viviendas afectadas

    DMC actualiza pronóstico para Antofagasta: lluvias continuarán hasta la madrugada de este miércoles

    Lo más leído

    1.
    Matías Claro tras la eliminación de la UC en la Copa Libertadores: “Ojalá hubiésemos podido traer el refuerzo que buscamos”

    Matías Claro tras la eliminación de la UC en la Copa Libertadores: “Ojalá hubiésemos podido traer el refuerzo que buscamos”

    2.
    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”

    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”

    3.
    Repasa la eliminación de Universidad Católica ante Estudiantes en los octavos de final de la Copa Libertadores

    Repasa la eliminación de Universidad Católica ante Estudiantes en los octavos de final de la Copa Libertadores

    4.
    Uno a Uno: los errores de Daniel González y las dudas de Agustín Farías liquidan a la Universidad Católica

    Uno a Uno: los errores de Daniel González y las dudas de Agustín Farías liquidan a la Universidad Católica

    5.
    Dónde y qué hora ver el debut de Alexis Sánchez en la MLS en el Montreal vs. Columbus Crew de Gonzalo Tapia

    Dónde y qué hora ver el debut de Alexis Sánchez en la MLS en el Montreal vs. Columbus Crew de Gonzalo Tapia

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas vs. Australia por el Mundial de Hockey

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas vs. Australia por el Mundial de Hockey

    Las comunas con suspensión de clases para este miércoles por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este miércoles por el sistema frontal

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cómo votó cada diputado el proyecto para prohibir las carreras de galgos en el país
    Chile

    Cómo votó cada diputado el proyecto para prohibir las carreras de galgos en el país

    Chile Vamos rechaza informe de la Cámara por el 18-O que acusa “excesivos incumplimientos” del gobierno de Piñera

    Boric vuelve a hacer autocrítica por su gobierno y arremete contra Kast por reforma de seguridad

    Hacienda refrenda compromiso de cumplir meta fiscal este año, tras cuestionamientos del CFA
    Negocios

    Hacienda refrenda compromiso de cumplir meta fiscal este año, tras cuestionamientos del CFA

    Provida vende su filial AFP Génesis en Ecuador y suma $17 mil millones por la transacción

    Matías Acevedo: “No conozco una reforma exitosa al empleo público que no haya tenido un acuerdo con los mismos trabajadores”

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile
    Tendencias

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Buljubasich se defiende tras los cánticos de los hinchas de la UC: “Somos honestos, trabajamos y queremos al club”
    El Deportivo

    Buljubasich se defiende tras los cánticos de los hinchas de la UC: “Somos honestos, trabajamos y queremos al club”

    El técnico de Estudiantes confirma la superioridad sobre la UC: “Fuimos mucho más en los 180 minutos”

    Daniel Garnero justifica la falta de refuerzos en la UC para la Copa Libertadores: “No se pudo. No es que no quisimos”

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día
    Tecnología

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Denominación de Origen llega al streaming: dónde ver la exitosa película chilena
    Cultura y entretención

    Denominación de Origen llega al streaming: dónde ver la exitosa película chilena

    Cómo te va mi amor: Pandora agenda presentación en Monticello

    Muere a los 77 años Frank Beard, histórico baterista de ZZ Top

    EE.UU. y Corea del Sur reducen a la mitad ejercicios militares tras petición de Trump
    Mundo

    EE.UU. y Corea del Sur reducen a la mitad ejercicios militares tras petición de Trump

    “Escudo penal”: Muerte de marroquí durante una detención policial abre el debate sobre la ley de seguridad italiana

    EE.UU. impone sanciones a la presidenta y a un abogado de la CPI en otra medida contra el tribunal

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive
    Paula

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”