Buljubasich se defiende tras los cánticos de los hinchas de la UC: “Somos honestos, trabajamos y queremos al club”

Buljubasich se defiende tras los cánticos de los hinchas de la UC: “En el pasado hemos traído por traer, eso es un error”.

La UC quedó eliminada de la Copa Libertadores tras ser goleada por Estudiantes de La Plata. Tras el encuentro, tal como lo hizo Matías Claro, el gerente deportivo José María Buljubasich respondió a las críticas de los fanáticos, que durante el segundo tiempo dedicaron cánticos a la directiva de Cruzados. “Hoy creo que se sumaron varias cosas. Una puede ser la falta de algún refuerzo, otra fueron las lesiones”, señaló. Hoy faltó Juan Ignacio (Díaz), faltó (Juan Francisco) Rossel, que era la alternativa a Fernando (Zampedri), que también faltó por amarillas, faltó Cimbi (Cristián Cuevas). (Clemente) Montes y (Sebastián) Arancibia llegaron con lo justo”, detalló.

El exarquero también hizo una evaluación del desarrollo del partido y afirmó que la UC pudo competir antes de la apertura de la cuenta de Estudiantes. “Cada uno puede elegir si decir que se perdió solo porque no trajimos refuerzos o podemos decir que se perdió por un cúmulo de situaciones, que llegó el equipo diezmado. Al mismo tiempo, hasta el primer gol de Estudiantes el partido estaba parejo. Competimos de buena manera, lamentablemente ellos tienen jerarquía, hicieron un muy buen gol y ahí abrieron el partido”, sostuvo.

Uno de los puntos abordados por Buljubasich fue el presupuesto que tenía laUC para realizar incorporaciones. “Acá no había seis millones de dólares para traer a los jugadores. Eso no fue verdad, se instaló, los hinchas se quedan con eso y es menos entendible cuando uno está convencido de que son seis millones de dólares”, afirmó.

Según explicó, el monto disponible era considerablemente menor. “El directorio lo que hizo fue que el millón, más o menos, que quedaba, US$ 800 millones que quedaban, lo destinó a traer jugadores”, detalló.

Buljubasich indicó que realizó gestiones, pero que las condiciones del mercado dificultaron concretar las operaciones. “Había que comprar jugadores para poder traer, no había jugadores libres. Entre sueldo y lo que pedían para traer un jugador, la verdad es que no fue fácil”, dijo.

En ese sentido, defendió la decisión de no realizar una sola contratación para completar el plantel. “Hemos cometido errores en el pasado y hemos traído a veces jugadores por traer. A veces, para evitar que te digan que no trajiste a nadie, traes a alguien, y eso es un error”, planteó.

El gerente deportivo aseguró que la búsqueda estaba orientada a conseguir un futbolista que pudiera incorporarse inmediatamente al equipo para disputar la Libertadores. “Estamos hablando de jugar octavos de final. Traer un jugador para jugar octavos de final de Copa Libertadores, que se ponga la camiseta y juegue, la verdad es que no lo hemos podido conseguir”, reconoció.

Buljubasich también fue consultado sobre su continuidad. “No he puesto el cargo a disposición”, respondió.

Para justificar su postura, hizo un balance de su gestión. “En este proceso se ganaron siete títulos nacionales, se ganaron cuatro Supercopas, se ganó una Copa Chile”, repasó.

Buljubasich sostuvo que acepta los cuestionamientos. “A lo largo de estos 16 años, cada vez que las cosas anduvieron mal, me pidieron la salida los hinchas o los periodistas me preguntaban, y cada vez que las cosas anduvieron bien, me alabaron y me felicitaron. Es parte de esto”, afirmó.

El gerente deportivo también respondió a algunas críticas personales recibidas durante el último período. “Soy hincha de la Católica, quiero el club, trabajo, soy responsable, no le robo plata a nadie. Me han faltado mucho el respeto, pero entiendo que es parte de este trabajo”, señaló.

“A veces dicen que uno no trabaja, esas cosas. Algunas personas lo dicen, a uno le llega todo. Creo que eso no corresponde. Uno lleva muchos años en esto, somos honestos, trabajamos, queremos al club. Creo que eso tiene un valor”, insistió.