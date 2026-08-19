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    “Sería un retroceso”: Colo Colo se resiste a la ausencia de público visitante en el Superclásico

    Pese al compromiso del gobierno de que el choque entre la U y los albos contaría con la presencia de hinchas de la escuadra de Macul, la idea no se materializará este domingo, en el Estadio Nacional.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Hinchas de Colo Colo (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Este domingo, en el Estadio Nacional, se disputará una nueva versión del Superclásico. En las tribunas habrá solo hinchas de Universidad de Chile. Pese a que existía un compromiso de las autoridades, encarnado por el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, respecto de la asistencia de adeptos de Colo Colo, o del retorno de los fanáticos visitantes a los duelos de esta envergadura, finalmente, la iniciativa no se materializó.

    La señal estaba clara. La U anunció la puesta en venta de los boletos para el choque que se jugará en Ñuñoa. Sin embargo, no especificó el mecanismo por el que los seguidores del Cacique podrían adquirir sus cupos. Inicialmente, se hablaba de 800 lugares.

    “Sería un retroceso”: Colo Colo se resiste a la ausencia de público visitante en el Superclásico

    Ambos clubes esperan una notificación oficial de las autoridades, que debería contener la justificación para la medida. Sin embargo, en el Cacique se adelantan y rechazan la posibilidad de que la escuadra de Fernando Ortiz no cuente con respaldo en las tribunas.

    Nos parece muy preocupante la posibilidad de que el partido entre Universidad de Chile y Colo Colo se juegue sin público visitante. Consideramos que sería un retroceso”, establece Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, la entidad matriz de los albos.

    Edmundo Valladares (Foto: Andrés Pérez) Andres Perez

    El timonel destaca la reaparición de los fanáticos forasteros en Macul como una muestra de que la experiencia puede ejecutarse sin riesgos. “En los últimos partidos de Colo Colo, hemos podido jugar con visitas. Con socios, abonados e hinchas en general, sin ningún problema de seguridad. Por lo tanto, consideramos que se deben agotar instancias y revisar fórmulas que permitan que exista público visitante este domingo, en el Estadio Nacional”, enfatizó.

    Valladares es categórico. “De lo contrario, es una muy mala señal para el fútbol no poder llevar a cabo y organizar eventos deportivos masivos como debe ser. Con público local y visitante”, apuntó.

    El freno de Carabineros

    En mayo, Codina había entregado una señal alentadora. “En agosto será el primero de los clásicos, Universidad de Chile con Colo Colo en el Nacional, donde contaremos con público visitante”, anunció. “Durante estas semanas trabajaremos con los equipos para definir las medidas que se van a ir adoptando”, anuncio, respecto de una medida emblemática para el gobierno, al menos en el plano deportivo.

    Sin embargo, según publicó la radio Biobío, el informe de seguridad de Carabineros aguó los planes. En La Cisterna, Macul y la ANFP aún esperan una notificación oficial en este sentido.

    Más sobre:Colo ColoLa UUniversidad de ChileSuperclásicoGermán CodinaJosé Antonio KastFútbolFútbol Nacional

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