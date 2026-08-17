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    “Lo han llamado de clubes mexicanos”: la postura de Fernando Ortiz ante las propuestas que ha recibido en Colo Colo

    El técnico argentino realiza una campaña de ensueño con los albos. Con un rendimiento que supera el 80 por ciento, los albos se encaminan a la trigésimo quinta estrella de su historia. El Tano venció las aprensiones y se transformó en objeto de deseo en el exterior.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    “Lo han llamado de clubes mexicanos”: la postura de Fernando Ortiz ante las propuestas que ha recibido en Colo Colo. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Fernando Ortiz cumple la mejor campaña de su historia como entrenador. La consideración incluye también a Colo Colo. Los albos se encaminan con solidez hacia la trigésimo quinta estrella de su palmarés criollo. Tendría que pasar algo muy raro para que no la consiguieran. Basta decir que le sacan 10 puntos a Universidad de Chile, su escolta. Con los azules se medirán ese fin de semana. Ese choque puede, virtualmente, sentenciar el torneo.

    El entrenador comienza a ver los frutos de la solvencia de su trabajo. Su nombre comienza a instalarse como opción en medios más competitivos como opción real para encabezar ambiciosos proyectos deportivos. En los últimos días, se le ha situado como el principal candidato para asumir la banca de Tigres, de Monterrey, uno de los clubes más poderosos del fútbol mexicano. El estratega ya conoce el medio y la presión de dirigir a un grande en ese país. De hecho, ya dirigió a los regiomontanos entre 2009 y 2010. También estuvo en el Santos Laguna y el América.

    En el entorno del entrenador admiten que hay propuestas para que continúe su carrera en el extranjero. “Es verdad que lo han llamado de clubes mexicanos y de otros lugares del mundo. También a mitad de año”, sostiene Gastón González, representante del entrenador, a El Deportivo. Sin embargo, revela que recibió una orden tajante del adiestrador albo respecto de su futuro. “Está enfocado en salir campeón en Colo Colo. Es verdad que está en el radar de otros clubes, pero me ha pedido que lo dejemos enfocarse en sacar campeón en Colo Colo. Me ha dicho que a fin de año verá qué hacer”, puntualiza el intermediario. “Cuando la dirigencia lo estime, analizaremos una eventual proceso de renovación”, plantea, en un directo mensaje hacia Macul.

    González valora el respaldo que Mosa le brindó al director técnico en los momentos más complejos, un factor que puede resultar clave en la negociación para la extensión del vínculo. “El único que ha sostenido a Fernando ha sido Aníbal. Fue quien confió al comienzo y, cuando las cosas no estuvieron bien, se aferró al proyecto”, grafica. El resto lo hicieron los números. A punta de victorias (por más que la derrota en el Superclásico que se jugó en el Monumental en marzo pudo haber significado un duro revés), el entrenador terminó por convencer incluso a sus detractores más enconados.

    Fernando Ortiz, en el partido ante La Calera (Foto: Photosport) SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Un plazo y un recuerdo

    Con los albos, a los que llegó el año pasado, después de la salida de Jorge Almirón, Ortiz tiene contrato hasta fines de año. En el camino, sin embargo, ha tenido que enfrentar cuestionamientos y fracasos. El más sonado fue no haber logrado clasificar a los albos a un torneo internacional de la actual temporada. El perjuicio es considerable, no solo a nivel deportivo. Económicamente, quedar fuera de una competencia continental roza lo catastrófico.

    Aníbal Mosa ha sido particularmente cauteloso a la hora de hablar de la renovación del contrato del estratega. En principio, porque aún le queda tiempo para sentarse a negociar. “Fernando Ortiz tiene contrato vigente con el club”, suele establecer. A mediados de semana, en el marco de la presentación de Vozinha, insistió en esa postura y añadió los factores que le brindan tranquilidad. “Está contento, su familia está contenta, su cuerpo técnico está contento y nosotros estamos contentos con él. No veo razón alguna para tener algún tipo de preocupación”, insistió.

    El timonel albo aprovechó para recordar el escenario diametralmente opuesto, incluso a nivel interno, que enfrentó el entrenador a fines del año pasado. “No nos olvidemos de que estamos hablando del mismo técnico que a principios de año varios, incluso gente al interior del directorio de Blanco y Negro, querían sacar”, puntualizó. Esos directores pertenecían al denominado Bloque Vial, extinto después de que el puertomontino adquiriera el control de la compañía que administra al Cacique.

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