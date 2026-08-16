El descargo de Javier Correa en Colo Colo: “Les duele vernos bien; nos tratan de desestabilizar”

Colo Colo deja escapar la victoria ante O’Higgins. El Cacique había logrado remontar el marcador tras comenzar 0-1 abajo y volvía a festejar la ventaja de 12 puntos sobre Universidad de Chile en la Liga de Primera. Sin embargo, en los minutos de descuento, el Capo de Provincia sorprendió y silenció el Monumental: un cabezazo de Arnaldo Castillo instaló el 2-2 definitivo y redujo a 10 las unidades que le sacan los albos a los azules, justo antes del Superclásico.

Entre los valores destacados del local estuvo Javier Correa, que estuvo a nada de convertirse en el salvador del conjunto de Macul después de una extensa espera. El argentino ingresó desde el banquillo y regresó por todo lo alto, anotando el 2-1 transitorio y dejando atrás una larga suspensión de tres partidos por sus recordados dichos contra el arbitraje.

En ese marco, el transandino recordó aquel episodio y no se guardó nada. “Lo teníamos ahí. Son cosas que tienen y lo buscaron bastante bien, hay que aprender de eso porque se viene una semana linda de clásico. Es lindo vivirla. Quisieron sentar un precedente con una persona, está bien. Espero que siempre sea así. Vi que otro jugador aplaudió y lo empujó al árbitro y le dieron solo una fecha. Sabemos que la vara está distinta, lo sabemos porque somos Colo Colo. Les duele vernos acá y vernos bien, entonces nos tratan de desestabilizar de alguna forma. Yo no tengo que ser tan sincero me parece”, dijo en tono irónico, realizando el feroz descargo contra los árbitros del fútbol chileno.

Más allá del enfado, el ariete optó por dar vuelta la página y abordó el choque contra Universidad de Chile, que puede ser clave para reconfigurar la tabla de posiciones. “Semana de clásico, estamos punteros y sabemos que todos se nos quieren acercar. La U nos está persiguiendo y va a ser un lindo partido”, cerró.