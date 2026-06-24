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    ¿Por qué sancionan a Javier Correa y no a Garnero ni a Marcelo Díaz? Las explicaciones al castigo que irrita a Colo Colo

    El atacante argentino fue sancionado con cuatro fechas de suspensión por las declaraciones que emitió después de la caída alba ante Huachipato, por la Copa de la Liga. La condena, que puso ser mayor, debe cumplirla en la Liga de Primera. Exequiel Segall, presidente del Tribunal de Disciplina explica la sentencia.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Javier Correa, en el partido entre Colo Colo y Audax Italiano (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Colo Colo sufre un duro golpe. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina sancionó con cuatro fechas de suspensión al goleador albo Javier Correa. Las fuertes declaraciones en contra de Nicolás Gamboa, el juez del partido que el Cacique perdió ante Huachipato, en el cierre de su participación en la Copa de la Liga, terminan pasándole una cuenta demasiado abultada. Más todavía si se considera que la pena debe cumplirse, por extensión, en la Liga de Primera. Los albos pueden apelar cuando se cumpla la mitad del castigo.

    En Macul arden. No solo por las consecuencias que acarrea perder a una figura que en las últimas jornadas había recuperado la contundencia ante el arco rival, sino también porque frente a la corte deportiva habían expuesto precedentes que no fueron sancionados. En la lista figuraban los duros dardos de Marcelo Díaz en la definición del torneo de 2024, cuando el volante azul habló de ‘robo’ y las críticas de Daniel Garnero, el técnico de la UC, quien sostuvo que los árbitros se preocupaban mucho por la presencia y poco por conocer las reglas del juego. Esa vez, el Sindicato de Árbitros se lo tomó con humor. “Con los fisicoculturistas y más fachas de las 11 am”, contestó el sindicato referil a través de su cuenta en Instagram.

    ¿Por qué sancionan a Javier Correa y no a Garnero ni a Marcelo Díaz? Las explicaciones al castigo que irrita a Colo Colo

    Correa se disculpó públicamente, una estrategia que ya habían empleado Díaz y Jorge Almirón, el extécnico de la escuadra alba, pero aún así no le alcanzó para evitar un castigo. De lo que sí pudo servirle fue como atenuante. El ariete fue castigado en virtud del artículo 68º, letra a) del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP. “Las injurias u ofensas en contra de las autoridades, nacionales o internacionales, del Fútbol o de toda persona sometida a la Jurisdicción del Tribunal, de cualquier forma o medio que ellas sean proferidas, serán sancionadas de dos a diez juegos de suspensión o de un mes a un año de inhabilitación, según corresponda”, consigna la norma.

    En la sala que preside Exequiel Segall, las opiniones fueron dispares. La sanción se adoptó por 4-2. Los votos de minoría estuvieron por aplicarle tres partidos al atacante. De lo que no había dudas era de la justificación para castigar a Correa. “Se consideró que Correa infringió el art 68 letra a) del Código porque ofendió a un árbitro. El artículo habla de injuriar u ofender. Correa fue sancionado por ofender”, explica Exequiel Segall, presidente de la primera instancia de la justicia en el fútbol chileno, a El Deportivo.

    “Todo lo que dijo”, apunta Segall. Y agrega un elemento: “La declaración no fue emitida inmediatamente terminado el partido, sino fue algo meditado al transcurrir un tiempo suficiente”.

    Javier Correa, en un partido de Colo Colo (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    ¿Qué dijo Correa? Las frases del ariete al medio Cacique Pasión fueron bastante potentes. "Es una cosa increíble, siempre lo que nos toca, nos caga”, manifestó. En el informe que derivó al tribunal, Gamboa detalló los reproches del ariete. “Una vez terminado el partido y apoyado por un medio de prensa del equipo de Colo Colo (Cacique Pasión), me percato de las declaraciones del Sr. Javier Correa (Colo Colo) quién usa un lenguaje ofensivo en mi contra, diciendo textual: ‘El árbitro hizo lo imposible para cobrarnos offside, lo imposible, buscó todas las cámaras. La verdad que este árbitro es una cosa increíble, siempre que nos toca, nos caga, nos caga, nos manda al muere siempre, siempre’”, escribió el juez.

    El relato prosigue. “Ya viene de hace años que nos manda al muere…, pero bueno, tiene algo en contra de nosotros. Se ve, no sé, cada vez que le tocamos nosotros se empeña en cobrarnos algo en contra. A mí me sacó amarilla porque le dije que estaban haciendo tiempo. Le manejaron el partido todo el tiempo y no hizo nada. Da rabia sí, no se juega por nada, pero da rabia sí, que te caguen así la tarde”, agregó.

    “Hay que chequear todos los partidos que nos ha dirigido, siempre nos ha metido una traba en el partido, una amarilla o una roja. Es un desastre, con nosotros la verdad es un desastre, ojalá que no nos dirija nunca más”, cerró.

    La diferencia

    Segall establece, además, las diferencias entre los casos que se han mencionado como antecedentes. "Todos dale con Garnero, Almirón o Marcelo Díaz. Esos casos no fueron denunciados. Si no fueron denunciados, el tribunal no se puede pronunciar“, enfatiza. También aborda otra arista. “No se puede actuar de oficio porque el Tribunal no es un órgano contralor ni fiscalizador. Actúa cuando el que se siente ofendido presenta denuncia”, especifica. En el caso de Correa, además del informe del informe de Gamboa, existe la denuncia de la entidad gremial que agrupa a los jueces.

    En Colo Colo están a la espera del fallo. “Para entender la sanción y elaborar los argumentos”, sostienen en Macul, en relación a la apelación que presentarán en la Segunda Sala. En esa instancia, los escenarios son múltiples: la sanción puede reducirse, mantenerse o aumentarse.

    Quien ya se pronunció fue Nicolás Monckeberg, director de Blanco y Negro. “Lo de Javier Correa no es un castigo ejemplificador, es un castigo selectivo. A otros jugadores y técnicos les bastó pedir disculpas para quedar sin sanción. A Colo Colo le caen 4 fechas. El mensaje es claro: en el fútbol chileno no todos son juzgados con la misma vara“, expresó en su cuenta en X.

    “El problema no es la sanción a Correa. El problema es la doble vara. Cuando la justicia se vuelve selectiva, deja de ser justicia y pasa a ser persecución", concluye.

    Más sobre:Colo ColoJavier CorreaExequiel SegallTribunal de DisciplinaLiga de PrimeraCopa de la LigaFútbol Nacional

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