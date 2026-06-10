Javier Correa se disculpa. El delantero había criticado fuertemente la actuación de Nicolás Gamboa en la caída de los albos ante Huachipato, por la Copa de la Liga y quedó expuesto a una eventual sanción. De hecho, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina lo citó a su próxima sesión para efectuar sus descargos. De esas razones y del informe del árbitro depende el castigo que puede recibir.

La situación complica a Colo Colo. Como informó El Deportivo, el atacante deberá cumplir una posible suspensión en la Liga de Primera, en virtud del artículo 44º del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP. “En el evento que en un mismo año calendario existan dos o más campeonatos organizados por la Asociación, las sanciones serán cumplidas en el mismo torneo en que se cometió la infracción que originó tal sanción”, establece inicialmente. Sin embargo, la norma también contempla la excepción que complica a Correa. “En caso que ello no fuese posible por término de la competencia u otra causa, deberá cumplirse en el o los siguientes juegos de competencias oficiales en que le corresponda intervenir al sancionado”, consigna.

Con la estrategia de Marcelo Díaz y Jorge Almirón: Javier Correa se disculpa por criticas a juez Nicolás Gamboa

En ese escenario, el ariete y Colo Colo actúan estratégicamente, tal como en su momento lo hicieron con Jorge Almirón, quien utilizó la misma vía después del Superclásico ante la U, en la que criticó la actuación de Piero Maza. También lo hizo Marcelo Díaz, después de acusar un serio perjuicio en la definición del torneo de 2024. "Hoy lo que ha sucedido en el Nacional, a vista de todo el mundo, ha sido un robo y es lamentable que haya sucedido de esa forma, porque es una jugada que no sé quién dio el aviso, fue una jugada que no es falta”, declaró el mediocampista estudiantil. Ni siquiera fue castigado.

Correa, con el logo algo de fondo, expresa su arrepentimiento. "Bueno, acá estoy, pidiendo disculpas por las declaraciones del domingo. Creo que fueron desacertadas, en caliente, no fue el momento, y sin el ánimo de ofender a nadie. Uno a veces en caliente se equivoca, somos seres humanos”, apunta.

“Nosotros como los árbitros podemos cometer errores, y bueno, hay que saber pedir disculpas y aceptar cuando uno se equivoca. Pedirle disculpa al árbitro de turno y a todos los árbitros del fútbol chileno“, insiste, en una postura conciliadora. De hecho, cierra la intervención enviando un abrazo y alzando el pulgar derecho, en otra señal de cercanía.

El informe

El árbitro había entregado un detalle pormenorizado de las declaraciones de Correa en el documento oficial que analiza el ente sancionador del fútbol chileno. “Una vez terminado el partido y apoyado por un medio de prensa del equipo de Colo Colo (Cacique Pasión), me percato de las declaraciones del Sr. Javier Correa (Colo Colo) quién usa un lenguaje ofensivo en mi contra, diciendo textual: ‘El árbitro hizo lo imposible para cobrarnos offside, lo imposible, buscó todas las cámaras. La verdad que este árbitro es una cosa increíble, siempre que nos toca, nos caga, nos caga, nos manda al muere siempre, siempre’”.

“Ya viene de hace años que nos manda al muere…, pero bueno, tiene algo en contra de nosotros. Se ve, no sé, cada vez que le tocamos nosotros se empeña en cobrarnos algo en contra. A mí me sacó amarilla porque le dije que estaban haciendo tiempo. Le manejaron el partido todo el tiempo y no hizo nada. Da rabia sí, no se juega por nada, pero da rabia sí, que te caguen así la tarde”, añadió.

“Hay que chequear todos los partidos que nos ha dirigido, siempre nos ha metido una traba en el partido, una amarilla o una roja. Es un desastre, con nosotros la verdad es un desastre, ojalá que no nos dirija nunca más”, agregó.