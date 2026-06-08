Arriesga una dura sanción: Nicolás Gamboa denuncia a Javier Correa por sus fuertes dichos tras la derrota de Colo Colo

Lo que parecía un partido tranquilo terminó siendo un foco de polémica para Colo Colo. El Cacique cayó frente a Huachipato por la cuenta mínima, en un encuentro que solo se jugó por cumplir, pues ambos equipos habían quedado eliminados en la fase de grupos de la Copa de la Liga.

Durante el encuentro, el arbitraje de Nicolás Gamboa se vio involucrado en varias situaciones al límite. De hecho, el encuentro estuvo marcado por dos goles anulados al equipo de Fernando Ortiz en el segundo tiempo. El primero fue convertido por Maximiliano Romero a los 65 minutos, pero tras una extensa revisión del VAR fue invalidado por posición de adelanto. Más adelante, también se anuló una conquista de Leandro Hernández.

La situación provocó el enojo de Javier Correa. El delantero no tuvo pelos en la lengua para cargar contra el cometido de Gamboa. “Es una cosa increíble, siempre lo que nos toca, nos caga”, señaló, entre otras duras acusaciones.

La arremetida del goleador albo no pasó desapercibida para el juez, quien lo denunció en el informe del encuentro. La situación fue consignada en el ítem “otras observaciones”.

El informe

“Una vez terminado el partido y apoyado por un medio de prensa del equipo de Colo Colo (Cacique Pasión), me percato de las declaraciones del Sr. Javier Correa (Colo Colo) quién usa un lenguaje ofensivo en mi contra, diciendo textual: ‘El árbitro hizo lo imposible para cobrarnos offside, lo imposible, buscó todas las cámaras. La verdad que este árbitro es una cosa increíble, siempre que nos toca, nos caga, nos caga, nos manda al muere siempre, siempre’”.

“Ya viene de hace años que nos manda al muere…, pero bueno, tiene algo en contra de nosotros. Se ve, no sé, cada vez que le tocamos nosotros se empeña en cobrarnos algo en contra. A mí me sacó amarilla porque le dije que estaban haciendo tiempo. Le manejaron el partido todo el tiempo y no hizo nada. Da rabia sí, no se juega por nada, pero da rabia sí, que te caguen así la tarde”, agregó.

“Hay que chequear todos los partidos que nos ha dirigido, siempre nos ha metido una traba en el partido, una amarilla o una roja. Es un desastre, con nosotros la verdad es un desastre, ojalá que no nos dirija nunca más”, cerró.

Lo más probable es que el delantero sea citado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, pero la eventual sanción ya deberá cumplirla en la próxima edición de la Copa de la Liga. Es decir, en 2027, si aún permanece en el Cacique.