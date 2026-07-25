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    Una nueva jornada polémica en el arbitraje: los cobros de Diego Flores que enfurecieron a Limache ante Colo Colo

    En el equipo de la Quinta Región reclamaron un penal no cobrado de Arturo Vidal. Además, el juez requirió ir al VAR para sancionar una clara infracción en el área de Erick Wiemberg. Por el otro lado, Fernando Ortiz también se molestó con cobros y fue amonestado.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Al finalizar el partido, los rostros de Deportes Limache eran de frustración en el estadio Monumental. Cayeron por 3-1 ante el líder Colo Colo, por la fecha 16 de la Liga de Primera. Algunos se saludaban con los rivales, otros se acercaban tibiamente al árbitro Diego Flores, con quien se molestaron durante el duelo en más de una oportunidad.

    A los 24 minutos, en un ataque del elenco de la Quinta Región, Arturo Vidal intentó frenar el avance de Jean Meneses en el área. El de San Joaquín se barrió y sacó el balón, pero luego impactó en la pierna del ex Toluca, que cayó al césped.

    Los futbolistas visitantes levantaron las manos reclamando infracción. El VAR coincidió con el cobro inicial de Flores y no lo llamó para revisar la jugada.

    Molestia en los dos equipos

    Pero los reclamos fueron mucho más intensos a los 71 minutos. Wiemberg se quedó demasiado tiempo con el balón, apareció Martínez, quien le robó la pelota y el defensor del Cacique no tuvo más remedio que bajarlo. Parecía un penal claro, pero las acciones siguieron y el juego no se detenía.

    Un minuto después, el VAR llamó a Flores para que revisara la jugada. Tras algunas repeticiones, decidió cambiar la decisión y sancionar la pena máxima para Limache.

    Luego las molestias por el arbitraje sucedieron en Colo Colo, específicamente por algunas infracciones duras que no fueron merecedoras de tarjeta. Incluso, fueron tantos los reclamos que Flores se acercó a Fernando Ortiz, quien ha expresado públicamente su molestia con los jueces en ocasiones anteriores, y lo amonestó. El Tano solo optó por guardar silencio, incrédulo.

    Más sobre:FútbolColo ColoDeportes LimacheDiego Flores

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