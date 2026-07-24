La Odisea suma más de 200 mil espectadores en Chile y dispara el fervor por el formato IMAX

Tres años después de Oppenheimer (2023), Christopher Nolan vuelve a inspirar elogiosos análisis en torno a su trabajo y vuelve a comandar la taquilla con autoridad. Un liderazgo que se manifestó con fuerza durante su primer fin de semana en cartelera –sumó US$ 264,1 millones en todo el mundo, el tercer mejor debut del año– y que también dejó sentir sus réplicas en Chile.

Según datos compartidos por su distribuidor local a Culto, la película reunió a cerca de 210 mil espectadores durante sus primeros siete días en cines, con lo que se posiciona entre los estrenos más taquilleros del año (Michael logró 272 mil y Super Mario Galaxy: La película llegó a 404 mil).

Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

La cifra no sólo ha permitido sacar cuentas alegres debido a que de por sí es un número contundente, sino porque superó un escenario adverso. Por un lado, el frente de mal tiempo que afectó a diversas regiones y que alcanzó su día más crítico el viernes 17 de julio, es decir, un día después de su lanzamiento local. En esas condiciones, muchos títulos habrían flaqueado, pero no fue el caso de la adaptación de Nolan del relato de Homero.

“El comportamiento fue muy similar (al de Oppenheimer), pero el resultado de La odisea tiene todavía más mérito por el contexto en que se consiguió. En su primera semana quedó prácticamente a la par de Oppenheimer, a solo un 10% de diferencia, pese a que el sistema frontal mantuvo temporalmente fuera de operación a cerca del 20% de la capacidad de salas del país”, detalla a Culto Francisco Lyon, Marketing Manager de Universal Pictures en Chile.

El ejecutivo menciona un segundo punto: la final del Mundial en que se enfrentaron España y Argentina. De acuerdo a la información que maneja, ese hito deportivo “provocó una caída cercana al 40% en la asistencia de toda la industria durante el domingo”.

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“Más que explicar una diferencia, estos factores permiten dimensionar la fuerza del resultado. Incluso con parte importante del mercado afectada y uno de los días más relevantes de la semana fuertemente impactado, La odisea mantuvo una respuesta extraordinaria. El resultado confirma el enorme interés que generó la película y deja ver que, en condiciones normales, su potencial podía ser incluso mayor”, explica.

Fiebre por Imax

La odisea es el primer largometraje de ficción filmado en su totalidad con cámaras IMAX, el formato en el que Nolan ha incursionado con cada vez más firmeza desde El caballero de la noche (2008). Un logro que se materializó después de que el director consiguiera atajar el ruido que producen esas cámaras, especialmente molesto en las escenas más íntimas.

El público ha reaccionado con fervor en todo el mundo, permitiendo que la cinta se consolide como el mejor estreno en ese formato en muchos mercados. De acuerdo con su distribuidor en Chile, durante su primera semana 16.442 asistentes la vieron en las salas IMAX, la segunda mejor marca de la historia. La única producción que la aventaja es Interestelar (2014), que se reestrenó a inicios de 2025 y desató un renómeno entre el publico local.

“Si consideramos únicamente estrenos originales, es el mayor debut IMAX registrado en el país”, apunta Francisco Lyon, quien sostiene que “con cada nuevo título, Nolan ha fortalecido esa relación con el público y ha convertido la experiencia IMAX en parte fundamental de su sello como director”.

Ese fenómeno ha generado un “problema” para el público: se ha corrido la voz en torno a las bondades de ese formato y es prácticamente inviable encontrar entradas para esas funciones de un día para otro. En Cinépolis, que tiene una de las dos salas de ese tipo en el país (Mallplaza Egaña), optaron por poner a la venta entradas hasta el 12 de agosto, es decir, para tres semanas más.

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“Es la primera vez que se abren con tanta anticipación –afirma Giovanna Escuti, gerenta de Programación de Cinépolis Chile–. Fue similar con Oppenheimer, en que desde el inicio de la preventa se habilitaron las primeras dos y de manera anticipada las (semanas) posteriores, pero esta es la primera ocasión en que desde la semana del estreno ya se habilita hasta lacuarta semana y es algo que se ha replicado en casi todas las IMAX del mundo”.

La otra multisala que cuenta con esas características es el Cinemark Mallplaza Vespucio, que incorporó esa tecnología en 2022 y que tiena habilitada la venta entradas hasta el 2 de agosto.

Vale una aclaración: ninguno de esos complejos cuenta con proyección IMAX de 70 mm y una relación de aspecto de 1.43:1. De hecho, únicamente está disponible en unos 40 cines del mundo (principalmente en Estados Unidos).

La odisea será la única película en ese formato al menos hasta el 12 de agosto, cuando se estrene El final de la Calle Oak, con Anne Hathaway y Ewan McGregor, y eventualmente ambos títulos podrían convivir durante algunas semanas.

Para quienes se preguntan si podría haber alguna función de trasnoche, como está ocurriendo en otras partes del mundo, el panorama no luce alentador.

Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

“En años prepandémicos habría sido una opción casi asegurada, pero hoy en día por temas de operación internos, del mall y también de hábito no se está considerando. Salvo que hubiera una demanda muy alta del público o casi una campaña de un grupo muy grande que lo exigiera vehementemente como para evaluarlo. En principio seguiremos monitoreando la disponibilidad de butacas y habilitando las funciones hasta que la programación de IMAX lo permita”, indica.

La solución pasa por tener algo de paciencia o por derechamente verla en una sala diferente.