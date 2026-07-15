Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan

Christopher Nolan soñó durante 20 años con la imagen del Caballo de Troya ingresando a Esparta y con los hombres de Agamenón saliendo a hurtadillas durante la noche para atacar la ciudad desde su corazón. La imaginó en la época en la que estuvo brevemente involucrado como director de Troya (2004), pero no es hasta este 2026 que finalmente esa imagen se materializa en la pantalla grande. Y de qué manera.

En uno de los proyectos más ambiciosos de su exitosa carrera, el cineasta adapta la Odisea, quizás el relato más épico de la literatura universal. Flanqueado por su grupo de colaboradores habituales, el responsable de Memento (2000) y Oppenheimer (2023) interpreta el relato de Homero bajo su propio lenguaje, es decir, mediante juegos temporales, una escala monumental, música original omnipresente y un elenco de primera línea.

Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

En Culto ya pudimos ver La odisea y aquí –ojo, con algunos spoilers– desmenuzamos las principales claves de la película que se estrena este jueves 16 en cines chilenos.

*Un hombre mortificado y un pueblo sin rey

El grueso de la cinta se narra desde el encierro de Odiseo (Matt Damon) en la isla de Calipso (Charlize Theron), ocho años después del final de la guerra y casi 20 desde que abandonó su tierra. A medida que intenta recordar su pasado –y sufre por ello–, el filme presenta las duras vivencias que experimentó junto a sus hombres mientras batallaban para volver a casa. En ese descarnado relato son inevitables los paralelismos con otros protagonistas del cine del director, hombres torturados que luchan para encontrar desesperadamente respuestas.

Con astucia, el realizador le otorga un lugar más secundario a todo lo que ocurre en Ítaca. Los pretendientes de Penélope (Anne Hathaway) se acumulan y aguardan para que la reina finalmente elija a uno de ellos para volver a casarse. Desesperado por una solución, Telémaco (Tom Holland), quien era un bebé cuando su papá partió la guerra, sale al encuentro de Menelao (Jon Bernthal).

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*Escala sin precedentes

Con permiso de pesos pesados como James Cameron, Steven Spielberg y Ridley Scott, no hay otro hombre en Hollywood con el oficio y el aplomo cuando se trata de montar grandes superproducciones de este calibre. Cada aspecto de La odisea parece pensado para hacer retumbar la sala de cine y tejer una experiencia inolvidable (es el primer largometraje de ficción filmado con cámaras Imax).

Tal vez lo más llamativo es el esmero que le imprime a los momentos más íntimos y la manera en que desarrolla su interpretación del clásico de Homero, en pleno diálogo con la postura antiguerra de Oppenheimer (2023). Parece haber perfeccionado su fórmula de espectáculo e introspección.

*La fantasía bajo el lente de Nolan

Una de las grandes interrogantes de la película residía en cómo el director de Interestelar (2014) representaría los elementos más fantasiosos del relato. La respuesta que otorga La odisea es que están prácticamente todos esos ingredientes, desde el cíclope hasta la hechicera Circe (Samantha Morton) y los lestrigones (gigantes caníbales).

Quizá la mayor libertad se la toma en lo que respecta a los dioses. Si bien es innegable su influencia en las desgracias de Odiseo y sus hombres –sus acciones desatan su ira–, Nolan opta por un enfoque más “terrenal”, evitando mostrar explícitamente el Olimpo o las deidades (con excepción de la Atenea de Zendaya).

*Matt Damon en el papel de su vida

El cineasta ha bromeado con la idea de que que otras estrellas como Leonardo DiCaprio, Christian Bale y Tom Hardy rechazaron dar vida a Odiseo en su adaptación. Bromas aparte, el intérprete da el ancho como eje principal de un relato de ribetes épicos. Es decir, como guerrero en batalla, como líder de un grupo de soldados y en particular como un hombre ahogado en las acciones de un pasado que no quiere (o no puede) recordar.

Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

Damon ha declarado que esta parece la última cinta de Hollywood de su especie. Si es así (aunque Nolan discrepe), es el actor más afortunado del mundo.

*Los secundarios

Anne Hathaway aprovecha cada segundo que tiene en pantalla. Transita entre la vulnerabilidad y la ferocidad de Penélope, robándose cada escena que tiene ante sus compañeros masculinos. Mientras Robert Pattinson se divierte como el principal pretendiente de la reina, Samantha Morton vuelve inolvidable el segmento dedicado a Circe.

Aunque otros actores han tenido más presencia durante la promoción del largometraje, hay un par que ocupan un espacio más preponderante del que se podría haber imaginado. Por un lado, John Leguizamo, quien interpreta a Eumeo, un sirviente fiel a Penélope y viejo amigo de Odiseo. Por el otro, Himesh Patel, responsable de encarnar a Euríloco, uno de los compañeros de barco y segundo al mando. Aunque no tiene tantos minutos en pantalla como ellos, el rol de Elliot Page posee gran simbolismo en el ambicioso tejido propuesto por Nolan.

*La euforia de la crítica

The Independent encumbró al largometraje como el mejor trabajo de la carrera de Christopher Nolan. “Su versión de La odisea, una de las historias más antiguas que se conservan, resulta inusualmente íntima. Lo que extrae de esta epopeya de 3 mil años de antigüedad condensa sus obsesiones más reconocibles –a menudo, los deseos de los hombres de controlar el tiempo y el destino– en el sentimiento más puro de esperanza frente a la desesperanza (...) Es, además, la mejor obra de Nolan hasta la fecha. Merece ser el filme que lo defina”, opinó.

Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

The Wrap coincidió en esa apreciación, asegurando que “no es una película épica de acción sobre espadas y sandalias, sino una historia de terror melancólica de una magnitud nunca antes vista en Hollywood. Oppenheimer puede ser la película que define a Nolan, pero La odisea es su obra maestra”.

“Lo que comienza como una búsqueda para recuperar Ítaca de las cenizas se transforma gradualmente en un viaje para reconocer por qué arde el mundo: no porque los hombres desafíen a los dioses, sino porque se traicionan entre sí”, indicó IndieWire, medio que la llamó “una adaptación cruda, rica y arrebatadoramente atronadora”.

Por su parte, la revista The New Yorker extrañó mayor presencia de los dioses. “La historia sigue siendo una aventura emocionante llena de pasión, terror, ternura y asombro, pero carece de la emoción particular que implica leer a Homero”, apuntó, afirmando que “probablemente sean los espectadores que no han leído a Homero quienes tengan más probabilidades de disfrutar de La odisea”.