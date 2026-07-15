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    Anuncio para hospitales y un plan maestro de listas de espera: los pasos del Minsal tras el fin de la alerta oncológica

    Luego de dar por cumplida la primera meta que se puso este gobierno en materia sanitaria, el horizonte de May Chomali está puesto en hacer más eficiente el sistema y atacar la gran promesa de José Antonio Kast en salud: las listas de espera.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este martes el Ministerio de Salud dirijido por May Chomali celebró su primer logro: la atención de 28.681 prestaciones oncológicas que estaban en la lista de espera. Una de las primeras medidas en materia de salud de esta administración fue decretar alerta sanitaria en todo el país, lo que permitió movilizar más rápido los equipos, convenios con centro privados y más recursos. Ahora, con ese objetivo cumplido la gran pregunta que aparece es cuáles serán los pasos venideros. Y sus metas.

    De acuerdo a diversas voces del Minsal, el foco ahora estará en la gestión hospitalaria. De hecho, afirman que durante agosto darían un gran anuncio en esta materia. Y es que de acuerdo a la misma jefa de la cartera sanitaria, durante sus meses en el cargo concluyó que el problema es más estructural que de recursos.

    “¿Por qué algunos hospitales sí responden adecuadamente y en tiempo a los pacientes que tienen garantizado por ley tiempos de espera y otros hospitales pueden tener esperando una paciente seis años con una garantía incumplida? Aquí hay un problema que tenemos que mirar a fondo”, aseguró este martes en la ceremomia que dio por terminada la alerta.

    De hecho, en varias oportunidades la ministra ha contado que una idea es que aquellos establecimientos que han demostrado que tengan altos niveles de eficiencia puedan servir como modelos para otros.

    Listas de espera

    La ministra, en entrevista con La Tercera, también afirmó que con la espera oncológica resuelta se enfocarán en las otras atenciones. Eso sí, las metas -o si se enfocarán en algunas patologías sobre otras- aún es materia de análisis.

    El 30 de julio es una fecha clave. Ese día se reunirán, de manera presencial, los 30 expertos convocados por el Ministerio de Salud para integrar el Consejo Nacional de Salud. La instancia está dividida en cuatro comisiones, una de ellas dedicada exclusivamente a las listas de espera. Hasta ahora, sin embargo, las propuestas elaboradas por cada grupo se han manejado con total hermetismo. De hecho, sus integrantes firmaron un acuerdo de confidencialidad antes de iniciar su trabajo.

    La jefa de la cartera adelantó en entrevista con este medio cuáles podrían ser los lineamientos: “Una de las metas es priorizar a quienes dentro de una misma patología vamos a atender antes o después. Estamos probando algunos sistemas de priorización y vamos a probar otros sistemas, extensiones horarias, definir qué es una espera, porque actualmente la lista son personas que llevan un día y otras que llevan años esperando. Tenemos que definir cuánto es lo máximo que tiene que esperar esa persona”.

    También hizo otra promesa: “Nuestra intención como Ministerio de Salud y como gobierno es que de aquí a fin de año no hayan más garantías GES retrasadas.”

    Por ley, el GES (Garantías Explícitas en Salud) fija plazos máximos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades priorizadas. Sin embargo, en la práctica esos tiempos no siempre se cumplen, lo que ha generado listas de espera incluso dentro del propio sistema garantizado.

    Cuando los plazos no se cumplen, el paciente tiene 30 días para reclamar y si no se resuelve en dos días hábiles la atención ,la persona puede recurrir a la Superintendencia de Salud. Ella indica un nuevo lugar de atención (segundo prestador), que tiene 10 días para entregar las prestaciones.

    Es este proceso el que la ministra de Salud busca acelerar.

    “Como Minsal nos hemos propuesto que no haya garantías retrasadas. Y la única forma es que si nuestros hospitales no lo pueden hacer tengamos derivación automática a un segundo prestador, salvo que el paciente lo rechace o se venza su garantía", dijo en su entrevista.

    Pero la agenda de la ministra va más allá. En la hoja de ruta de la cartera figuran otros pendientes como la presentación del plan de inversiones para los próximos cuatro años, un programa para reforzar la capacidad resolutiva de la atención primaria con foco en cáncer y la revisión de los objetivos sanitarios que marcarán la próxima década. Todo ello, mientras se afina una propuesta estructural para abordar las listas de espera, quizás si la gran promesa en salud de este gobierno.

    Más sobre:SaludMay ChomaliListas de esperaAlerta oncológica

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