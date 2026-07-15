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    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Argentina en TV y streaming

    El cuadro de Messi se mantiene en la defensa del título y este cruce define al segundo finalista del Mundial.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Argentina en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales Selección Argentina de fútbol

    Este miércoles se juega la segunda semifinal del Mundial 2026, con el esperado partido de Inglaterra contra Argentina de Lionel Messi.

    Los ingleses vienen de eliminar a Noruega con un resultado 2-1 en los cuartos de final, mientras que los trasandinos hicieron lo propio al vencer por 3-1 a Suiza.

    Bajo ese escenario los actuales campeones del mundo se mantienen en la defensa del título, donde el vencedor de este duelo deberá medirse en la final contra España el fin de semana, mientras que el tercer puesto se decidirá ante Francia.

    Cuándo juega Inglaterra vs. Argentina

    El partido de Inglaterra contra Argentina es este miércoles 15 de julio, a las 15:00 horas de Chile.

    Las selecciones se miden en el Estadio Atlanta de Estados Unidos para este compromiso.

    Dónde ver a Inglaterra vs. Argentina

    El partido de Inglaterra contra Argentina se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

    La cobertura online del cruce va por chilevision.cl y las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+ en su Plan Premium.

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