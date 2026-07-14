Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

Las esperadas lluvias finalmente llegaron a gran parte del país , aunque lo harán con intensidades moderadas a fuertes debido a un sistema frontal.

Las precipitaciones afectarán a gran parte de la zona centro y centro-sur del país durante esta semana.

Alerta meteorológica

Al mediodía de este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por precipitaciones moderadas a fuertes, fenómeno que se extenderá desde la madrugada del martes 14 hasta la noche del sábado 18 de julio.

El evento abarcará desde la Región de Atacama hasta el Biobío , con acumulados que, en algunos sectores, podrían superar los 80 milímetros en un día.

Se aproxima el evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector. Foto: Aton.

¿Cuánta lluvia caerá en cada región?

Los montos más elevados del evento se concentrarían entre las regiones del Maule y Biobío.

En particular, la precordillera de Ñuble y Biobío podría registrar hasta 85 mm.

A continuación el detalle de cada una de las regiones afectadas :

Región de Atacama:

Litoral: 15 a 25 mm el viernes 17 y el sábado 18.

Cordillera de la Costa y sectores de valles: 20 a 30 mm el viernes 17 y el sábado 18.

Pampa: 20 a 30 mm el 17 y el sábado 18.

Precordillera: 20 a 40 mm el viernes 17 y el sábado 18.

Región de Coquimbo:

Litoral: 30 a 40 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 25 a 35 mm el sábado 18.

Cordillera de la Costa: 35 a 45 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 30 a 40 mm el sábado 18.

Precordillera y valles precordilleranos: 40 a 50 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 35 a 45 mm el sábado 18.

Región de Valparaíso:

Litoral: 50 a 60 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 35 a 45 mm el sábado 18.

Cordillera de la Costa: 50 a 60 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 40 a 50 mm el sábado 18.

Precordillera y valles precordilleranos: 55 a 65 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 40 a 50 mm el sábado 18.

Región Metropolitana:

Cordillera de la Costa: 40 a 60 mm el jueves, 50 a 60 mm el viernes y 40 a 50 mm el sábado.

Valle: 40 a 60 mm el jueves, 40 a 60 mm el viernes y 35 a 45 mm el sábado.

Precordillera: 45 a 65 mm el jueves, 40 a 60 mm el viernes y 35 a 45 mm el sábado.

Región de O’Higgins:

Litoral: 45 a 65 mm el jueves y 40 a 60 mm el viernes.

Cordillera de la Costa: 50 a 70 mm el jueves y 40 a 60 mm el viernes.

Valle: 40 a 60 mm el jueves y el viernes.

Precordillera: 50 a 70 mm el jueves y el viernes.

Región del Maule:

Litoral: 60 a 80 mm el miércoles y 40 a 60 mm el jueves.

Cordillera de la Costa: 60 a 80 mm el miércoles y 40 a 60 mm el jueves.

Valle: 60 a 80 mm el miércoles y 40 a 60 mm el jueves.

Precordillera: 60 a 80 mm el miércoles y 60 a 80 mm el jueves.

Región de Ñuble:

Litoral: 60 a 80 mm el martes y 40 a 60 mm el miércoles.

Cordillera de la Costa: 60 a 80 mm el martes y 40 a 60 mm el miércoles.

Valle: 60 a 70 mm el martes y 60 a 80 mm el miércoles.

Precordillera: 60 a 70 mm el martes, 70 a 85 mm el miércoles y 50 a 70 mm el jueves.

Región del Biobío: