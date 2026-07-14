Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector
La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes debido al sistema frontal que afectará, esta semana, desde las regiones de Atacama hasta el Biobío.
Las esperadas lluvias finalmente llegaron a gran parte del país, aunque lo harán con intensidades moderadas a fuertes debido a un sistema frontal.
Las precipitaciones afectarán a gran parte de la zona centro y centro-sur del país durante esta semana.
Alerta meteorológica
Al mediodía de este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por precipitaciones moderadas a fuertes, fenómeno que se extenderá desde la madrugada del martes 14 hasta la noche del sábado 18 de julio.
El evento abarcará desde la Región de Atacama hasta el Biobío, con acumulados que, en algunos sectores, podrían superar los 80 milímetros en un día.
¿Cuánta lluvia caerá en cada región?
Los montos más elevados del evento se concentrarían entre las regiones del Maule y Biobío.
En particular, la precordillera de Ñuble y Biobío podría registrar hasta 85 mm.
A continuación el detalle de cada una de las regiones afectadas:
Región de Atacama:
- Litoral: 15 a 25 mm el viernes 17 y el sábado 18.
- Cordillera de la Costa y sectores de valles: 20 a 30 mm el viernes 17 y el sábado 18.
- Pampa: 20 a 30 mm el 17 y el sábado 18.
- Precordillera: 20 a 40 mm el viernes 17 y el sábado 18.
Región de Coquimbo:
- Litoral: 30 a 40 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 25 a 35 mm el sábado 18.
- Cordillera de la Costa: 35 a 45 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 30 a 40 mm el sábado 18.
- Precordillera y valles precordilleranos: 40 a 50 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 35 a 45 mm el sábado 18.
Región de Valparaíso:
- Litoral: 50 a 60 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 35 a 45 mm el sábado 18.
- Cordillera de la Costa: 50 a 60 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 40 a 50 mm el sábado 18.
- Precordillera y valles precordilleranos: 55 a 65 mm el jueves 16 y el viernes 17, y 40 a 50 mm el sábado 18.
Región Metropolitana:
- Cordillera de la Costa: 40 a 60 mm el jueves, 50 a 60 mm el viernes y 40 a 50 mm el sábado.
- Valle: 40 a 60 mm el jueves, 40 a 60 mm el viernes y 35 a 45 mm el sábado.
- Precordillera: 45 a 65 mm el jueves, 40 a 60 mm el viernes y 35 a 45 mm el sábado.
Región de O’Higgins:
- Litoral: 45 a 65 mm el jueves y 40 a 60 mm el viernes.
- Cordillera de la Costa: 50 a 70 mm el jueves y 40 a 60 mm el viernes.
- Valle: 40 a 60 mm el jueves y el viernes.
- Precordillera: 50 a 70 mm el jueves y el viernes.
Región del Maule:
- Litoral: 60 a 80 mm el miércoles y 40 a 60 mm el jueves.
- Cordillera de la Costa: 60 a 80 mm el miércoles y 40 a 60 mm el jueves.
- Valle: 60 a 80 mm el miércoles y 40 a 60 mm el jueves.
- Precordillera: 60 a 80 mm el miércoles y 60 a 80 mm el jueves.
Región de Ñuble:
- Litoral: 60 a 80 mm el martes y 40 a 60 mm el miércoles.
- Cordillera de la Costa: 60 a 80 mm el martes y 40 a 60 mm el miércoles.
- Valle: 60 a 70 mm el martes y 60 a 80 mm el miércoles.
- Precordillera: 60 a 70 mm el martes, 70 a 85 mm el miércoles y 50 a 70 mm el jueves.
Región del Biobío:
- Litoral: 70 a 80 mm el martes y 40 a 55 mm el miércoles.
- Cordillera de la Costa: 70 a 80 mm el martes y 40 a 60 mm el miércoles.
- Valle: 70 a 80 mm el martes y 70 a 80 mm el miércoles.
- Precordillera: 70 a 80 mm el martes y 70 a 85 mm el miércoles.
Lo Último
Lo más leído
3.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.