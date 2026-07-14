Trump anuncia investigación por una “posible” presencia de drones iraníes en Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su gobierno investiga una eventual presencia de drones iraníes en Cuba y advirtió que, de confirmarse esa información, Washington actuará para impedirlo.

Desde el Despacho Oval, el mandatario emitió las declaraciones luego de ser consultado por la prensa sobre reportes que apuntan a un eventual despliegue de aeronaves no tripuladas iraníes en la isla caribeña.

“Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello. Marco (Rubio) está justo en la habitación de al lado. Y si los tienen, nos encargaremos de ello en breve”, afirmó, en referencia al secretario de Estado estadounidense.

Trump fue más allá y sostuvo que su administración también analiza la posibilidad de que Cuba esté almacenando armamento iraní.

“Podría ser” que la isla “estuviera almacenando algunos” misiles iraníes, señaló el presidente, agregando que “lo estamos investigando ahora mismo” y remarcando que Estados Unidos no permitirá que ello ocurra.

La nueva controversia se da en medio del creciente enfrentamiento entre Washington y Teherán, tras una nueva escalada militar en Medio Oriente, y en un contexto de renovadas tensiones entre EE.UU. y el gobierno cubano.

Horas antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, había señalado que la administración Trump continuará utilizando “todas las herramientas a su disposición” para promover reformas políticas y económicas en Cuba y poner fin a lo que calificó como “décadas de represión e incompetencia económica” del régimen comunista.

A ello se suman las afirmaciones realizadas el domingo por el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, quien insinuó que Cuba albergaría instalaciones militares y de inteligencia de Rusia y China.

Según aseveró, Moscú y Beijing mantendrían en la isla “puestos de inteligencia, puestos de recolección de señales y oficiales militares”, lo que, a juicio de Washington, representaría un factor adicional de preocupación para la seguridad regional.

La nueva advertencia de Trump coincide además con el endurecimiento de la política estadounidense hacia La Habana. A las más de seis décadas de embargo económico, la actual administración ha añadido desde comienzos de año un bloqueo energético que, según las autoridades cubanas, ha contribuido a agravar la crisis del sistema eléctrico nacional.

El pasado viernes, el gobierno de Cuba confirmó un nuevo apagón de alcance nacional, el cuarto registrado en lo que va del año, en medio de las dificultades que enfrenta el país para garantizar el suministro de energía.

Hasta ahora, las autoridades cubanas no se han pronunciado sobre las declaraciones de Trump respecto de una eventual presencia de drones o misiles iraníes en la isla.