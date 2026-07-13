Dictan el veredicto del primer caso de corrupción del kirchnerismo: Condenan a cinco años de cárcel a De Vido por el caso Skanska

El exministro de Planificación Federal de Argentina durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Julio de Vido, fue condenado este lunes a cinco años de prisión por los delitos de cohecho pasivo (cobro de sobornos) y administración fraudulenta contra el Estado en el juicio por el caso Skanska, que es la primera gran causa de corrupción que estalló durante el kirchnerismo, por coimas en el proceso de ampliación de un gasoducto.

La misma pena le impuso el Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py al ex secretario de Obras Públicas José López y el exgerente general de Nación Fideicomisos S.A. Néstor Ulloa por los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta. Tal como había solicitado el fiscal federal Abel Córdoba todos recibieron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, detalló el diario Clarín.

De Vido ya arrastra cuatro condenas, de las cuales solo una está firme, la de la tragedia de Once, por la que cumple prisión domiciliaria en una quinta de un barrio cerrado de Zárate.

El caso Skanska fue el primer gran escándalo de corrupción del kirchnerismo. La compañía obtuvo en 2004 el contrato para la ampliación de la construcción de los gasoductos norte (TGN) y sur (TGS) para el transporte de gas natural. Se presentó una denuncia penal por posibles hechos de corrupción y el caso tuvo una prueba clave.

El síndico de la empresa Claudio Corizzo grabó una conversación que mantuvo con Javier Azcárate, entonces general comercial de Skanska. En esa charla, Azcárate reconoció que se habían pagado sobornos por las obras y que se usaron facturas falsas para justiciar esos fondos. La conversación fue encontrada en una computadora de la empresa en un allanamiento.

“No solo tenía jerarquía formal, sino que tenía una posición determinante coordinando el conjunto de los aportes por lo que sostenemos en todo momento tuvo el dominio final del plan de acción en su totalidad”, sostuvo el fiscal Córdoba en sus alegatos sobre el rol de De Vido en la maniobra.