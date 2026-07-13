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    El dólar se acerca a máximos en siete meses y el Ipsa pierde los 11 mil puntos ante nuevas tensiones en el Medio Oriente

    El dólar en Chile sube luego de dos días y el Ipsa cae tras dos jornadas de ganancias.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El valor del dólar, Ipsa y Wall Street el 13 de julio del 2026 Murad Sezer

    Los mercados se tiñeron de rojo con las renovadas tensiones en el Medio Oriente y el tipo de cambio se impulsó en Chile y el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un bloqueo al estrecho de Ormuz, zona donde circula más del 20% del crudo del mundo e Irán tiene injerencia.

    El anuncio del mandatario genera renovadas tensiones luego de que el fin de semana pasado intercambiaran ataques entre zonas de Irán y locaciones donde Estados Unidos tiene presencia en el Medio Oriente.

    La medida de Trump de anunciar el bloqueo del estrecho de Ormuz busca compensar la administración de Irán en la zona.

    Estamos restableciendo el BLOQUEO A IRANÍ, llamado así porque solo impide la entrada o salida de barcos o clientes de Irán”, dijo Trump en una publicación en Truth Social.

    También pesaba sobre la jornada el desempeño de la IA, que caía. Además, esta semana comienzan los reportes de los grandes bancos estadounidenses y Netflix, entre otros. El martes se publicará el dato de inflación en Estados Unidos y el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, entregará sus perspectivas ante el congreso de la superpotencia.

    Ante este contexto, el Nasdaq lideró el retroceso con una caída de 1,55%; seguía el S&P 500 (-0,79%) y cerraba el Dow Jones (-0,26%).

    Por su parte, la Bolsa de Santiago se acopló a la tendencia internacional y retrocedió. El Ipsa, el principal índice bursátil de Chile, perdía los 11 mil puntos, que había recuperado el jueves pasado.

    El Ipsa retrocedió un 1,16% a 10,928,26 puntos, su mayor caída diaria desde el 23 de junio pasado (-1,21%). Además, el Ipsa bajó luego de dos jornadas consecutivas con avances, donde avanzó un 1%.

    “Nuevamente retoma el protagonismo el conflicto en el Medio Oriente entre EE.UU. e Irán, donde han recrudecido los ataques recíprocos”, comentan desde Renta4 sobre el factor que marcó la jornada.

    Las nuevas tensiones en Medio Oriente también generaron una violenta alza en el precio del petróleo.

    Dólar sube

    Por su lado, el tipo de cambio en Chile avanzaba luego de dos jornadas consecutivas a la baja, donde restó $11,40 y tras subir $2,60 en el balance de la semana anterior.

    Al cierre de esta edición, el dólar subió $9,40 respecto al cierre de este viernes y llegaba a un valor de $933 la unidad, cerca de su mayor valor en siete meses y desde que comenzó el actual conflicto en el Medio Oriente ($935).

    “El conflicto renovado hizo que los mercados globales buscaran refugio en el dólar, que se fortaleció en todo el mundo”, comentó Sebastián Moncada, senior account manager de la app de inversiones XTB.

    Más sobre:MercadosIpsaWall Street

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