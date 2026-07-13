Country Road Sessions: la energía musical de Nashville aterriza otra vez en Chile

Tras una exitosa primera edición realizada el 8 de enero de 2026, el evento Country Road Sessions regresa a Chile para seguir acercando el auténtico sonido de Nashville al público nacional.

El próximo domingo 4 de octubre, desde las 17:00 horas, Metropolitan Santiago (Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer #5600, Vitacura) volverá a recibir a destacados exponentes de la escena musical de Nashville en una jornada que celebrará el country, la música americana, el blues, el soul, el pop y el rock, junto a destacados artistas y músicos chilenos.

Reconocida como la capital mundial de la música country, Nashville ha dado origen a algunos de los artistas y compositores más influyentes de la música de raíces estadounidense. Inspirado en ese legado, Country Road Sessions nació con la vocación de construir un puente cultural y musical entre Nashville, Chile y Latinoamérica, promoviendo el encuentro entre artistas internacionales y nacionales en un mismo escenario.

En esta segunda edición, el público podrá disfrutar de Morgan Myles, Mark Mackay, Hobo Cane y Savannah Rae, quienes compartirán escenario con destacados músicos chilenos, dando vida a una experiencia única que celebra el intercambio artístico entre ambas escenas musicales.

Pensado para disfrutar en familia o con amigos, Country Road Sessions comenzará desde las 17:00 horas y dispondrá de una zona de gastronomía, food trucks y espacios especialmente habilitados para disfrutar una tarde antes del inicio de los conciertos.

Días antes, una delegación de Country Road Sessions participará en la 21ª edición del San Pedro Country Music Festival, en Argentina, donde se presentarán como haedliners Morgan Myles y Mark Mackay, además de la participación de Hobo Cane y Savannah Rae. Esta participación reafirma el crecimiento internacional del proyecto y fortalecerá el vínculo cultural y musical que Country Road Sessions busca consolidar entre Nashville, Chile y Latinoamérica.

Country Road Sessions vuelve con una producción renovada para seguir posicionándose como un referente de la música de raíces en la región y continuar acercando el espíritu de Nashville al público latinoamericano.

Las entradas para Country Road Sessions ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster.