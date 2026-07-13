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    Los tres ejes de Jorge Gómez como presidente ejecutivo de Codelco

    El ex CEO de Collahuasi inició este lunes su gestión en Codelco planteando tener foco "en la seguridad, la disciplina operacional y el trabajo en equipo".

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Jorge Gómez realizó este lunes su debut como presidente ejecutivo de Codelco, con una agenda de reuniones con ejecutivos y trabajadores de la Corporación.

    Ante su llegada, que se da en reemplazo de Rubén Alvarado y el cambio en el directorio de Codelco tras la llegada del gobierno del Presidente José Antonio Kast, Gómez resaltó sus ejes de trabajo.

    Según informó la estatal, las prioridades de Gómez serán “fortalecer la seguridad, estabilizar las operaciones y avanzar hacia una gestión más disciplinada, cercana a los equipos y orientada a resultados”.

    “Mi compromiso es escuchar y trabajar junto a las personas para construir una operación más segura, estable y sostenible. La disciplina operacional, la prevención y el trabajo en equipo son la base para cumplir nuestros compromisos y recuperar la confianza de Codelco”, dijo Gómez.

    Durante la jornada, en línea con lo que adelantó Pulso, el nuevo presidente ejecutivo sostuvo su primera reunión con el presidente del directorio, Bernardo Fontaine, además de encuentros con el comité ejecutivo, los gerentes generales de cada una de las divisiones y recorridos por Casa Matriz para saludar a los equipos.

    “Estoy convencido de que las mejores soluciones nacen cuando escuchamos distintas miradas y trabajamos como un solo equipo. Las oportunidades que tiene Codelco por delante son enormes y debemos enfrentarlas en forma conjunta”, sostuvo.

    Por su parte, el presidente del directorio, Bernardo Fontaine, valoró el inicio de esta nueva etapa para la compañía. “Su liderazgo, experiencia y su capacidad para conducir organizaciones complejas serán un aporte fundamental para seguir fortaleciendo Codelco y para realizar los cambios y mejoras que necesitamos. Así Codelco recuperará su liderazgo, liderazgo que la hace tan querida para los chilenos”, destacó.

    En línea con lo que se dio a conocer, durante las próximas semanas, el nuevo presidente ejecutivo desarrollará una agenda de visitas a las distintas operaciones y centros de trabajo de la Corporación “para conocer directamente los desafíos de los equipos y compartir las prioridades de esta nueva etapa de gestión”.

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