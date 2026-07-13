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    Il Cileno: el filme que junta al director de Mil Pedazos y los productores de Denominación de Origen

    La 79° edición del Festival de Locarno acogerá el estreno mundial del nuevo largometraje de Sergio Castro San Martín. Basada en hechos reales, la cinta sigue a un militante chileno que vive en el exilio en Italia y recibe una arriesgada propuesta que podría permitirle reencontrarse con su familia.

    Por 
    Equipo de Culto
    Il Cileno: el filme que junta al director de Mil Pedazos y los productores de Denominación de Origen

    Sergio Castro San Martín, director de La mujer de barro (2015) y Mil pedazos (2026), estrenará su película más reciente en agosto en Europa.

    Inspirada libremente en el libro Aldo Marín, carne de cañón, de Juan Cristóbal Guarello, Il cileno gira en torno a Aldo (Camilo Arancibia), un joven militante experto en la fabricación de explosivos. Tras salir al exilio y dejar atrás de manera forzada a su mujer e hijo pequeño, realiza trabajos de poca monta en Torino, Italia.

    Marco Piovanotto

    Su vida cambia de rumbo cuando conoce a Luciana (Sara Serraiocco), una doctora envuelta en grupos anárquicos que le ofrece la posibilidad de traer a su familia, a cambio de volver a su viejo oficio de fabricar bombas explosivas para grupos revolucionarios.

    El filme tendrá su debut mundial en la 79° edición del Festival de Locarno, que se celebrará en Suiza entre el 5 y el 15 de agosto. Fue seleccionada en específico en la sección Piazza Grande, conocida por ser el corazón del certamen debido a que sus proyecciones se desarrollan en una pantalla grande al aire libre con capacidad para 6.500 espectadores.

    “Partir el recorrido de Il cileno ante más de seis mil personas, en la sección oficial más emblemática de uno de los festivales más importantes del mundo, es un inmenso logro para el cine chileno y un regalo para toda la producción y equipo detrás de esta película”, indicó en un comunicado Castro San Martín.

    La cinta lo reúne por primera vez con Equeco, la productora detrás de Denominación de origen (2024), uno de los grandes éxitos recientes del cine chileno.

    “Estamos muy contentos, felices y orgullosos por la selección en el Festival de Cine de Locarno. Ha sido una película muy desafiante de levantar: nos tomó cerca de ocho años y significó construir una coproducción entre Chile, Italia y Suiza, con rodaje, actores, actrices y equipos técnicos de los tres territorios”, señalaron desde la compañía.

    El elenco también cuenta con los actores nacionales Andrew Bargsted y Sara Becker y los italianos Lorenzo Richelmy y Gaetano Bruno.

    Su fecha de estreno en cines chilenos será detallada próximamente.

    Lee también:

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