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    Maratón de La Serena supera los 4.000 inscritos y es certificado por la Federación Atlética

    La prueba se disputará el 16 de agosto con distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros. La organización proyecta una convocatoria cercana a los 6.000 corredores.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Maratón de La Serena supera los 4.000 inscritos y es certificado por la Federación Atlética.

    El Maratón de La Serena 2026 superó los 4.000 inscritos. El evento se realizará el domingo 16 de agosto y la organización estima que la convocatoria podría alcanzar cerca de 6 mil participantes.

    La competencia incluirá recorridos de 5, 10, 21 y 42 kilómetros. Esta última distancia debutará en el evento. Junto con la media maratón, contará con circuitos certificados por la Federación Atlética de Chile.

    Las pruebas de 21K y 42K tendrán su partida en la Plaza de Armas de La Serena, recorrerán distintos sectores de la ciudad y finalizarán en el Faro Monumental, tras un tramo por la Avenida del Mar. Ese mismo punto será la meta para los participantes de 5K y 10K.

    La directora del Maratón de La Serena, Carolina Pinochet, señaló que el número de inscritos refleja el crecimiento que ha tenido la competencia en los últimos años. “Ver que ya superamos los 4.000 inscritos, a esta altura del año, nos llena de orgullo y gratitud hacialacomunidad runner. Esto demuestra que La Serena es una parada obligatoria en el calendario nacional de running y reafirma el valor del deporte como un motor clave para el turismo y desarrollo en la Región de Coquimbo”, dijo.

    Estamos trabajando para ofrecer una experiencia con los más altos estándares internacionales para cada corredor, un desafío que es posible gracias al valioso respaldo de Carabineros, el equipo municipal y la alcaldesa Daniela Norambuena”, complementó Pinochet.

    Entre los datos entregados por la organización, también destaca el aumento de la participación femenina. Según informó, las mujeres representan cerca del 48% de los inscritos en las distancias de 10 y 21 kilómetros, una cifra superior a la registrada en ediciones anteriores. “Es algo que hace un par de años era impensable porque las cifras eran como del 30%. Entonces, hay un tremendo avance. La mujer se está cuidando y preocupando de ella”, profundizó Pinochet.

    Las inscripciones continúan abiertas a través de la plataforma Eventrid y de los canales oficiales del evento.

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