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    “Ante Suiza jugó con 12″: la prensa inglesa cuestiona la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial

    La semifinal entre transandinos y británicos excede, con largueza, los márgenes del campo de juego. A la carga histórica se suman, ahora, los reparos por las actuaciones referiles favorables al actual campeón del mundo.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Bellingham y Kane, las figuras inglesas (Foto: @england)

    El duelo entre Argentina e Inglaterra comenzó a jugarse apenas se conoció el emparejamiento. Hay una carga histórica, que remonta al conflicto bélico entre ambos países, y una rivalidad deportiva que alcanzó su punto máximo en los cuartos de final del Mundial de 1986, que se jugó en México, que heredó dos hitos: la mano de Dios, ejecutada por Diego Maradona, y el Gol del Siglo, que también lleva la firma del mejor futbolista del siglo XX, según la FIFA, junto a Pelé.

    En ambos países, el ambiente crece. Por un lado, fluyen los recuerdos. Por otro, los análisis del actual torneo. Todo sirve para generar una atmósfera en torno a un duelo que, solo por la instancia en que se produce, tiene un valor específico: definirá a uno de los finalistas.

    “Ante Suiza jugó con 12″: la prensa inglesa cuestiona la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial

    En Argentina, ponen lo suyo. En tanto, en Inglaterra dejan de lado la habitual formalidad para entrar derechamente en la disputa. The Sun, que de todas formas se escapa a esa característica, apunta derechamente que el conjunto argentino contó con una ayuda adicional. “Jugó con 12 jugadores”, sentencia, en relación al cometido del juez Joao Pinheiro.

    Hay una situación puntual que el árbitro favoreció al equipo que encabeza Lionel Messi. “Será recordado, con razón o sin ella, por el incidente de Embolo-Paredes”, postula el sitio. “Embolo rompió a llorar tras su tarjeta roja en el partido contra Argentina. Han resurgido las sospechas de manipulación en el Mundial”, estableció.

    Kane les habla a ss compañeros (Foto: selección de Inglaterra en X)

    “Las imágenes a cámara lenta captaron a Embolo cayendo antes de extender la pierna para hacer contacto con Paredes”, profundiza la publicación, para sustentar su teoría. “Si Paredes no hubiera sido amonestado inicialmente, el VAR no habría podido intervenir en las acciones de Embolo“, añade.

    El medio va más allá. Repara que los transandinos han recibido un trato preferente. Lo grafica en una estadística: una amonestación cada 20 faltas.

    También repara en el desempeño futbolístico de la escuadra transandina. “Es hora de que los campeones defensores demuestren su valía. Tienen ese aura, pero no parecen ser los eventuales ganadores”, sostiene, minimizando el rendimiento que han alcanzado los pupilos de Scaloni.

    “Encantados”

    La BBC coincide con la última parte del enfoque. “Creo que Thomas Tuchel y los jugadores de Inglaterra estarán deseando enfrentarse a esta selección argentina tal y como está ahora, en su estado de forma actual, porque no es una gran selección argentina, pero sí que tiene la costumbre de encontrar la manera de salir adelante”, plantea. También enfatiza en dos aspectos: en que Noruega, el rival que tuvo Inglaterra, es mejor que Suiza y en que Argentina tuvo un cuadro más favorable.

    De igual forma, abre una consideración especial. “Inglaterra puede superar a Argentina en velocidad, pero ellos cuentan con ese pequeño genio que es Messi. Todos juegan para él. Todo el mundo debería estar emocionado”, plantea.

    Sky Sports, en tanto, mezcló razones futbolísticas y físicas para concluir que Argentina es un rival abordable. "Inglaterra seguramente se alegró de ver a su próximo rival llegar hasta el final. Es la segunda vez en tres partidos que se ven obligados a jugar la prórroga

    Más sobre:ArgentinaMundial 2026InglaterraMessiLionel MessiBellinghamJude BellinghamFútbolFútbol Internacional

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