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    “Respeten los rangos”: en Argentina calientan las semifinales ante Inglaterra por el Mundial 2026

    El diario Olé acusa "triunfalismo" desde Europa de cara al duelo que se desarrollará este miércoles en Atlanta.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Xiao Yijiu

    Este fin de semana quedaron definidos los cruces de las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026. En primera instancia quedó cerrado el enfrentamiento entre Francia y España, que se jugará este martes.

    Un día después se desarrollará el partido en el que se conocerá al otro finalista, que provendrá del ganador del choque entre Argentina e Inglaterra.

    Ante esto, la prensa transandina ya comenzó a calentar el partido. Diario Olé publicó en su portada de este lunes una imagen de la bandera inglesa sobre la cual destaca la frase “respeten los rangos”.

    Ahí remarcan que “entre la prensa y exjugadores ingleses hay cierto triunfalismo y se minimiza el poderío argento, mientras su estrella Bellingham y su DT Tuchel se pelean en público”.

    Y más abajo, exponen tres frases para ejemplificar lo anterior. La primera, de Joe Cole, señala que “a Messi lo vamos a mandar a dormir”.

    Otra de BBC Radio en la que señalan que “no es una gran selección. Tuchel estará encantado de enfrentarla”, y la última, de The Sun, que indica que “Argentina jugó con 12 para que Messi pudiera seguir en la Copa del Mundo”.

    Claro que en su sitio web, Olé muestra cómo el plantel de Argentina se ha encargado de bajarle la carga emocional al partido, recogiendo frases de Lionel Scaloni en la que apunta que “vamos a aclararlo de entrada. Se trata solo de un partido de fútbol”, comentó el DT e insistió en esa idea, a pesar de que cuando los futbolistas consiguieron el paso a las semifinales, celebraron saltando al ritmo de “el que no salta es un inglés”.

    Emiliano Martínez también soltó frases de calma. “El respeto va a estar: mis hijos nacieron ahí, hace 16 años que convivo ahí, así que solo queda disfrutar ese partido y tratar de ganarlo como todos”, dijo el Dibu, actual jugador del Aston Villa.

    A su vez, Lionel Messi indicó que Inglaterra “Es una potencia y, personal, es la primera vez que voy a jugar contra ellos. Jugué contra todos, menos contra Inglaterra. Así que va a ser lindo también por ese lado y quiero vivirlo como lo que es, una semifinal de Copa del Mundo contra una gran selección y como decía recién, intentar de llegar de la mejor manera para volver a competir”.

    Rodrigo de Paul, en tanto, dijo que “es un partido de fútbol. Tiene mucha trascendencia, trae muchos recuerdos por lo que hizo Diego, por lo que sucedió en ese momento. También todas las canciones que se cantan tienen mucho que ver con nuestros héroes de Malvinas, para recordarlos. Pero tenemos que entender que es un partido de fútbol y que las Malvinas se tienen que discutir en otros lugares. Fue una atrocidad lo que pasó, y nosotros siempre lo recordamos. Pero lo que queremos es ganar para llegar a la final”.

    El partido entre Inglaterra y Argentina está programado para este miércoles 15 de julio, a partir de las 15.00 horas de Chile, en Atlanta.

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