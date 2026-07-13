Un niño fallecido y una menor desaparecida: lo que se sabe del trágico incendio que afectó 12 viviendas en Colina

Cerca de las 4.00 de la madrugada de este lunes, equipos de Bomberos concurrieron hasta las calles Rodrigo de Triana y Puerto de Palos, en la comuna de Colina, para combatir un incendio.

El origen del siniestro aún no está claro, pero se cree que podría haber partido en una vivienda y se habría extendido rápidamente a las casas colindandes.

El seremi de Seguridad, Juan Andrés Barrientos, informó que en un principio seis casas resultaron quemadas, “las cuales colindan con otras seis casas por el pasillo exterior, y en este momento existen 12 casas que se encuentran siniestradas”.

Una vez controladas las llamas, los equipos de emergencia constataron que en una vivienda un niño de 11 años falleció producto del fuego .

Junto con ello, informó que la hermana del menor fallecido, una niña de 3 años, se mantiene desaparecida.

“Son tres hermanos, un menor de 11 años el cual lamentablemente está calcinado al interior del domicilio, otro menor de 6 años el cual se encuentra con sus familiares y una menor de 3 años de edad que al momento se está verificando si es que se encuentra al interior del domicilio o de lo contrario no”, señaló el seremi.

La tragedia también dejó personas heridas. Según detalló la autoridad, “producto del incendio que se propagó al interior y además de los escombros y la caída de materiales en el lugar, existen personas lesionadas”.

Los heridos fueron trasladados por personal municipal y de emergencia hasta centros asistenciales, donde se mantienen fuera de riesgo vital.

Personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) se encuentra realizando las pericias tendientes a esclarecer el origen del fuego y la muerte del niño.