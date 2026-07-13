Ministra de la Mujer detalla las medidas de la iniciativa “Modo Empleo” para enfrentar el desempleo femenino

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, abordó esta jornada la activación del denominado “Modo Empleo”, iniciativa del gobierno que busca crear 50 mil puestos de trabajo y generar reactivación laboral,.

Al respecto, la ministra destacó que actualmente las cifras de desempleo femenino son “históricas”, y que con este plan, buscan hacerle frente a esta situación.

“No podemos olvidar que siempre la cifra de desempleo femenino ha sido mayor que el masculino por situaciones estructurales”, indicó en conversación con Radio Agricultura. “Entonces constantemente, año tras año, tenemos estas cifras que son superiores en cuanto al desempleo femenino y específicamente la cifra del 10,5% hoy nos tiene muy ocupados como gobierno”.

En este sentido, la iniciativa ‘Modo Empleo’, detalló, “es un paquete de medidas que consiste en el subsidio por el empleo, en programas, en proyectos que traerán inversión al país, que son los mejoramientos urbanos, mejoramientos de los barrios y también los subsidios que ya habíamos anunciado anteriormente, y una inyección para los emprendedores en materia de Sercotec”.

El subsidio, indicó, “estará focalizado por región -me refiero a las regiones que tienen sobre el 10% de desempleo en promedio- y también quienes tienen mayor desempleo de las mujeres”.

En este caso, la titular de la Mujer hizo mención de dos regiones del país que manejan actualmente las cifras más altas: O’Higgins que cuenta con 12,5% de desempleo femenino, y Ñuble, con 12,3%.

“Y por supuesto, (el paquete de medidas) tendrá un eje en algunos rubros que nos parecen que son importantes, como el rubro de la construcción, el rubro también de las obras públicas, que es donde va a haber inversión”, detalló.

Asimismo, añadió, el programa tiene un tope para otorgar hasta 200 subsidios por empleador. “Eso nos permite también tener mayor oportunidades laborales y que no solamente en un rubro se concentre todo el beneficio”, sostuvo.

Sobre cómo postular para recibir el subsidio, la ministra indicó que el programa comenzará a partir de este 15 de julio.

“El día miércoles comienzan las postulaciones a través de la página del Sence, y allí se van a consignar también todos los requisitos y va a comenzar la postulación”, afirmó.

Megarreforma

Consultada por otra parte sobre la discusión del proyecto de megarreforma, señaló que desde el gobierno están “tranquilos”.

“Lo miramos con mucha tranquilidad, también con mucha humildad, pero con mucha esperanza de lo que este proyecto puede traer al país”, sostuvo.

Asimismo, indicó que desde el Ejecutivo están “confiando en todo el trabajo que se ha realizado en materia parlamentaria, pre legislativa”.

En esto, indicó que esperan los votos y el apoyo de los parlamentarios “no solamente del oficialismo, también de la oposición”.